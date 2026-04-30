Ολυμπιακός: Πώς εξασφαλίζει την παρουσία του στη League Phase του Europa League

Ο Ολυμπιακός μπορεί να ωφεληθεί σημαντικά από την πορεία της Άστον Βίλα και να εξασφαλίσει καλύτερη ευρωπαϊκή προοπτική. Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης σεζόν επηρεάζονται άμεσα από τα αποτελέσματα σε Αγγλία και Europa League. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε ένα σενάριο που μπορεί να του δώσει σημαντικό πλεονέκτημα.



Αν η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League και ταυτόχρονα τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League, τότε ανοίγει μία θέση απευθείας στους ομίλους του Champions League για τη Μπενφίκα.



Σε αυτή την περίπτωση, ομάδες όπως ο Ολυμπιακός και η Μπόντο ανεβαίνουν από τον δεύτερο προκριματικό γύρο (Q2) στον τρίτο (Q3) του Champions League.



Αυτή η αλλαγή είναι σημαντική, γιατί σημαίνει ότι ακόμα κι αν αποκλειστούν, εξασφαλίζουν τουλάχιστον συμμετοχή στη φάση ομίλων του Europa League. Δηλαδή, αποκτούν ένα ευρωπαϊκό «δίχτυ ασφαλείας».

📈 🇵🇹 Benfica are now projected to enter 🔵 UCL directly IF 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Aston Villa win 🟠 UEL and finish Top 4 in 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 EPL.



▪️ In that scenario, 🇳🇴 Bodø/Glimt and 🇬🇷 Olympiacos are projected to move up from 🔵 UCL Q2 to Q3.



👉 This would move them from no league stage guaranteed to… pic.twitter.com/OLlDqgHzvb — Football Meets Data (@fmeetsdata) April 30, 2026





Αν όμως η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League αλλά τερματίσει πέμπτη στο αγγλικό πρωτάθλημα, τότε αλλάζει το σενάριο. Σε αυτή την περίπτωση, μια επιπλέον ομάδα από την Αγγλία θα μπει στο Champions League και δεν θα ανοίξει θέση για τη Μπενφίκα.



Αυτό σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει καμία μετακίνηση ομάδων από τον δεύτερο στον τρίτο προκριματικό γύρο. Άρα ο Ολυμπιακός θα παραμείνει στην αρχική του θέση, χωρίς το επιπλέον πλεονέκτημα.



Συνοπτικά, η πορεία της Άστον Βίλα επηρεάζει άμεσα τις πιθανότητες του Ολυμπιακού να βρεθεί πιο κοντά σε μια σίγουρη ευρωπαϊκή παρουσία σε ομίλους.