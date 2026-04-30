Πρώτος στην Ευρώπη ο Ολυμπιακός και η άμυνα του - ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στη λίστα, πάνω από την Άρσεναλ

Μόνο περηφάνια μπορεί να νιώθει η Ελλάδα, καθώς αποδεικνύει την δυναμική της στο αμυντικό κομμάτι. Ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ βρίσκονται σε μία λίστα με άλλες δυνατές ευρωπαϊκές ομάδες, η οποία αφορά τα λιγότερα γκολ ανά μέσο όρο που έχουν δεχτεί ανά 90' στις κορυφαίες διοργανώσεις της Ευρώπης την σεζόν 2025/26.

Πρωτοπόρος στην λίστα είναι ο Ολυμπιακός σε ισοβαθμία με την Πόρτο με 0.42 γκολ ανά 90', ενώ η ΑΕΚ μοιράζεται την τέταρτη θέση με την Μπενφίκα με 0.57 τέρματα. Λίγο πιο κάτω, στην έβδομη θέση βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 0.60 γκολ ανά αγώνα.

Οι τρεις αυτές ελληνικές ομάδες βρίσκονται πολύ πιο πάνω στην λίστα από τις μεγαλύτερες ομάδες της Ευρώπης που εδώ και χρόνια πρωταγωνιστούν στο κορυφαίο επίπεδο, γεγονός που δείχνει την σημαντική εξέλιξη των εγχώριων συλλόγων στις ανώτερες κατηγορίες της ηπείρου μας.