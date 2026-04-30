Πως ο Παναθηναϊκός κέρδισε ένα εκατομμύριο ευρώ μέσω του Βαγιαννίδη

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ήρθε ισόπαλη (2-2) με την Τοντέλα το βράδυ της Τετάρτης (29/4) στον εξ αναβολής αγώνα της 26ης αγωνιστικής του Πορτογαλικού πρωταθλήματος και παρέμεινε στην τρίτη θέση, με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να αγωνίζεται βασικός.

Αυτή ήταν η δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή του διεθνή μπακ στην βασική ενδεκάδα, με την οποία έφτασε πλέον τις 20 συμμετοχές με τη φανέλα της Σπόρτινγκ με μίνιμουμ παρουσίας τα 45 λεπτά, ενεργοποιώντας ένα μπόνους που υπήρξε ανάμεσα στις δυο ομάδες το καλοκαίρι, το οποίο φέρνει άμεσα οικονομικό όφελος στον Παναθηναϊκό.

Η μεταγραφή του Βαγιαννίδη στην Σπόρτινγκ ολοκληρώθηκε στα τέλη του περασμένου Ιουλίου, με το τριφύλλι να βάζει στα ταμεία του 13 εκατομμύρια ευρώ, ενώ υπήρχαν και δύο όροι. Μπόνους ενός εκατομμυρίου εάν η Πορτογαλική ομάδα κατακτήσει το πρωτάθλημα έως το 2027 και μπόνους ενός εκατομμυρίου εάν ο «Βάγια» συμπληρώσει 20 συμμετοχές, κάτι που έγινε.

Επομένως το κόστος μεταγραφής του στην Σπόρτινγκ έφτασε τα 14 εκατομμύρια, με το μπόνους για το πρωτάθλημα να παραμένει ανοιχτό για του χρόνου.