Νόα Άλεν: Δημοσίευμα του εξωτερικού συνδέει τον συμπαίκτη του Μέσι με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Το όνομα του Νοα Άλεν απασχολεί την ελληνική επικαιρότητα αρκετά τελευταία, με τον ολυμπιακό να δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την περίπτωση του αριστερού μπακ.

Σύμφωνα με μέσα του εξωτερικού, ο 22χρονος μπακ της Ίντερ Μαϊάμι βρίσκεται αρκετά ψηλά στην ερυθρόλευκη λίστα καθώς πέρα από το ότι είναι Έλληνας, έχει όλες τις προδιαγραφές που συμπίπτουν με αυτό που ψάχνουν οι Πειραιώτες, δηλαδή είναι νεαρός και έχει εμπειρία από ανταγωνιστικά πρωταθλήματα. Μάλιστα σύμφωνα με το «Transferfeed» πέρα από τον Ολυμπιακό, έντονο ενδιαφέρον φαίνεται να έχει δείξει και ο Παναθηναϊκός για τον διεθνή μπακ.

Ο Νόα Άλεν αγωνίζεται στην Ίντερ Μαϊάμι και το MLS από το 2022, ενώ εντάχθηκε στην ακαδημία της το 2019. Η η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ, ενώ φαντάζει ένα ανερχόμενο ταλέντο και υπολογίσιμο στο μέλλον και για την εθνική μας ομάδα. Η υπόθεσή του παραμένει δύσκολη καθώς η Ίντερ Μαϊάμι δεν εμφανίζεται διατεθειμένη να παραχωρήσει εύκολα έναν παίκτη που θεωρείται σημαντικό κομμάτι του ρόστερ, με το οικονομικό να παίζει σημαντικό ρόλο.