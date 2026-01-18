Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενδιαφέρεται για τον Νόα Άλεν
Η πορτογαλική ομάδα κοιτάει να μεγαλώσει την ελληνική παροικία που έχει, καθώς ενδιαφέρεται για τον Νόα Άλεν.
Το όνομα του Νόα Άλεν παίζει πολύ τελευταία, με τον αριστερό μπακ της Ίντερ Μαϊάμι να απασχολεί αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.
Ο Ελληνοαμερικάνος, διεθνής με την γαλανόλευκη μπακ, έχει ακουστεί για διάφορους συλλόγους στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, και πλέον υπάρχει ενδιαφέρον και από έναν σύλλογο με αρκετά έντονο το ελληνικό στοιχείο.
Ο λόγος για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία μετά τον Βαγιαννίδη και τον Ιωαννίδη, ρίχνει ματιές και στον Νόα Αλεν. Ο 21χρονος αμυντικός αναμένεται να κοστίσει κάτι μεταξύ 2 και τριών εκατομμυρίων, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.