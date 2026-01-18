Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας ενδιαφέρεται για τον Νόα Άλεν

Το όνομα του Νόα Άλεν παίζει πολύ τελευταία, με τον αριστερό μπακ της Ίντερ Μαϊάμι να απασχολεί αρκετές ευρωπαϊκές ομάδες.

Ο Ελληνοαμερικάνος, διεθνής με την γαλανόλευκη μπακ, έχει ακουστεί για διάφορους συλλόγους στην Ευρώπη, μεταξύ αυτών και ο Παναθηναϊκός, και πλέον υπάρχει ενδιαφέρον και από έναν σύλλογο με αρκετά έντονο το ελληνικό στοιχείο.

Ο λόγος για την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία μετά τον Βαγιαννίδη και τον Ιωαννίδη, ρίχνει ματιές και στον Νόα Αλεν. Ο 21χρονος αμυντικός αναμένεται να κοστίσει κάτι μεταξύ 2 και τριών εκατομμυρίων, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 5 εκατομμύρια ευρώ.