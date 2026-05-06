Δεν εγκαταλείπει την περίπτωση του Τζολάκη η Φενέρμπαχτσε, σύμφωνα με τους Τούρκους

Η Φενέρμπαχτσε φαίνεται να εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, καθώς αναζητά λύση για τη θέση του τερματοφύλακα ενόψει της νέας σεζόν. Οι εξελίξεις σχετίζονται άμεσα με το μέλλον του Έντερσον, ο οποίος αποκτήθηκε το 2025 από τη Μάντσεστερ Σίτι, αλλά βρίσκεται κοντά στην αποχώρηση, με τη Γιουβέντους να έχει εκδηλώσει έντονο ενδιαφέρον για την απόκτησή του.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο 23χρονος γκολκίπερ του Ολυμπιακού επανέρχεται στο προσκήνιο για την τουρκική ομάδα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα,έχουν ήδη γίνει διερευνητικές επαφές μέσω εκπροσώπων, προκειμένου να διαπιστωθούν οι προθέσεις τόσο της ομάδας όσο και του ίδιου του ποδοσφαιριστή. Ο Τζολάκης, που ανήκει στους «ερυθρόλευκους» από το 2019 και έχει συμβόλαιο έως το 2027, θεωρείται βασικό κομμάτι του ρόστερ.



Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, η Φενέρμπαχτσε φέρεται διατεθειμένη να επενδύσει ένα ποσό που αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτησή του. Παρότι η υπόθεση βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, ο Τζολάκης συγκαταλέγεται ήδη στις βασικές επιλογές της τουρκικής ομάδας για την ενίσχυση στη θέση του τερματοφύλακα.