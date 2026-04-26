Τρομακτικό ατύχημα για τον Γιος Φερστάπεν στο Rallye de Wallonie – Σώος ο πατέρας του Μαξ

Το μηχανοκίνητο αθλητισμό τον έχει στο αίμα του, όμως αυτή τη φορά η τύχη δεν ήταν με το μέρος του. Ο Γιος Φερστάπεν, πατέρας του Παγκόσμιου Πρωταθλητή της Formula 1, Μαξ, έζησε μερικές από τις πιο τρομακτικές στιγμές της καριέρας του στο φετινό Rallye de Wallonie, μαζί με τον συνοδηγό του Γιάσπερ Βερμιούλεν.

Όλα έδειχναν ιδανικά (το Σάββατο 25/4), με τον 54χρονο οδηγό να φιγουράρει στην 3η θέση της γενικής κατάταξης παρά την ποινή των 40 δευτερολέπτων που δέχθηκε. Οι ειδικές διαδρομές της Κυριακής (26/4) επιφύλασσαν μια δυσάρεστη ανατροπή. Κατά τη διάρκεια της πρώτης ειδικής διαδρομής (Loyers), ο Γιος έχασε τον έλεγχο του Skoda Fabia RS Rally2, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητο να βγει εκτός δρόμου, να χτυπήσει σε δέντρο και τελικά να ανατραπεί.

Φωτογραφία X/RallyeSport: Το αυτοκίνητο του Γιός Φερστάπεν μετά το ατύχημα

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα social media προκάλεσαν σοκ, καθώς το αυτοκίνητο είχε σοβαρές υλικές ζημιές. Ευτυχώς, η ασφάλεια των σύγχρονων αγωνιστικών κατασκευών έκανε το θαύμα της. Τόσο ο Φερστάπεν όσο και ο συνοδηγός του, Γιάσπερ Βερμιούλεν –ο οποίος αντικατέστησε τον τραυματία Ρενό Ζαμούλ– βγήκαν από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο σώοι και αβλαβείς.

Παρά την απογοήτευση της εγκατάλειψης, ο Φερστάπεν απέδειξε για άλλη μια φορά το μαχητικό του πνεύμα. Είχε καταφέρει να κερδίσει ειδικές διαδρομές το προηγούμενο βράδυ, δείχνοντας ότι η ταχύτητα παραμένει οικογενειακή υπόθεση. Για τον Γιός, το ράλι στο Βέλγιο τελείωσε νωρίς, αλλά το σημαντικότερο είναι πως οδηγός και συνοδηγός επέστρεψαν σπίτι τους υγιείς.