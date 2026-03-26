Formula 1 2026 Grand Prix Ιαπωνίας: Ο Φερστάπεν έδιωξε δημοσιογράφο από τη συνέντευξη τύπου

Η Formula 1 είναι ένα άθλημα που τρέφεται από την ταχύτητα, αλλά και τις εντάσεις. Είχαμε συνηθίσει αυτές μεταξύ οδηγών αλλά (φυσικά) υπάρχουν και ανάμεσα σε οδηγούς και δημοσιογράφους. Στο Grand Prix της Ιαπωνίας για το 2026, ο Μαξ Φερστάπεν απέδειξε ότι δεν ξεχνά ποτέ – ούτε τις στροφές, ούτε τις «ενοχλητικές» ερωτήσεις. Πριν καν ανάψουν τα πράσινα φώτα στην πίστα της Σουζούκα, η ένταση χτύπησε κόκκινο στην αίθουσα τύπου, σε ένα περιστατικό που θα συζητιέται για καιρό.

Το Τελεσίγραφο: «Ή αυτός, ή εγώ»

Ήταν η προγραμματισμένη ημέρα των μέσων ενημέρωσης (Media Day) την Πέμπτη. Ο Φερστάπεν, ο τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής, κάθισε στο πάνελ για την καθιερωμένη συνέντευξη. Όμως, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, το βλέμμα του «κλείδωσε» σε έναν συγκεκριμένο Βρετανό δημοσιογράφο της εφημερίδας The Guardian.

Χωρίς περιστροφές και με την παγωμένη αποφασιστικότητα που τον χαρακτηρίζει στην πίστα, ο οδηγός της Red Bull σταμάτησε τα πάντα. «Δεν πρόκειται να μιλήσω όσο αυτός ο κύριος βρίσκεται στην αίθουσα», φέρεται να είπε, απαιτώντας την απομάκρυνση του ρεπόρτερ. Μόνο αφού ο δημοσιογράφος αποχώρησε, ο Ολλανδός συνέχισε την συνεδρία σαν να μην είχε συμβεί τίποτα.

Η αιτία της… κόντρας: Το Άμπου Ντάμπι και το… φάντασμα της Βαρκελώνης



Για να καταλάβουμε την έκρηξη του Φερστάπεν, πρέπει να «πάμε» ένα χρόνο πίσω, στο δραματικό φινάλε του 2025 στο Άμπου Ντάμπι (δείτε το video από εκείνη τη συνέντευξη τύπου από το καναλί του χρήστη not scuderiafemboy). Εκεί, ο Μαξ έχασε τον τίτλο για μόλις δύο βαθμούς από τον Λάντο Νόρις. Η πληγή ήταν ακόμα νωπή όταν ο ίδιος δημοσιογράφος τον πίεσε με μια ερώτηση που έκαιγε: Αν μετάνιωσε για την επαφή του με τον Τζορτζ Ράσελ στο Γκραν Πρι της Ισπανίας στη Βαρκελώνη.

Τότε, ο Φερστάπεν είχε εκραγεί: «Ξεχνάτε όλα όσα έγιναν στη σεζόν μου και στέκεστε μόνο στη Βαρκελώνη. Μην με κοιτάς με αυτό το ειρωνικά χαζό χαμόγελο», είχε πει στον δημοσιογράφο. Η κόντρα εκείνη δεν έσβησε ποτέ, αλλά μεταφέρθηκε αυτούσια στο 2026.

Η στιγμή που κόστισε έναν τίτλο

Για τους λάτρεις των λεπτομερειών της F1, το περιστατικό της Βαρκελώνης το 2025 ήταν το σημείο καμπής. Μετά από μια μπερδεμένη εντολή από τα pits να επιστρέψει τη θέση του, ο Φερστάπεν συγκρούστηκε με τη Mercedes του Ράσελ. Η ποινή των 10 δευτερολέπτων που έλαβε τον έριξε από την 5η στη 10η θέση. Αυτοί οι χαμένοι βαθμοί ήταν ακριβώς η διαφορά που του στέρησε το πέμπτο του πρωτάθλημα στο τέλος της χρονιάς.

Το δύσκολο ξεκίνημα του 2026

Το ξέσπασμα στη Σουζούκα δεν είναι τυχαίο. Ο Φερστάπεν βρίσκεται υπό τεράστια πίεση. Στις αρχές του 2026, η Red Bull δεν είναι πια η κυρίαρχη δύναμη. Ο Μαξ έφτασε στην Ιαπωνία όντας μόλις 8ος στην κατάταξη με 8 βαθμούς, βλέποντας το δίδυμο της Mercedes, τους Τζορτζ Ράσελ και τον νεαρό Κίμι Αντονέλι, να οδηγούν την κούρσα του πρωταθλήματος.

Οι νέοι κανονισμοί και οι δυσκολίες στη διαχείριση της ενέργειας των μονοθεσίων έχουν φέρει νευρικότητα στην Αυστριακή ομάδα. Όταν, λοιπόν, ο Φερστάπεν είδε μπροστά του το πρόσωπο που του θύμιζε την πιο οδυνηρή στιγμή της καριέρας του, το «φυτίλι» άναψε αμέσως.

Η κίνηση αυτή του Φερστάπεν θεωρείται από πολλούς κατακριτέα, καθώς παραβιάζει το πρωτόκολλο της FIA για τη συνεργασία με τον Τύπο. Ωστόσο, δείχνει έναν αθλητή που αρνείται να παίξει το παιχνίδι των δημοσίων σχέσεων. Για τον Ολλανδό, η Formula 1 δεν είναι μόνο αεροδυναμική και στρατηγική· είναι προσωπική υπόθεση. Στη Σουζούκα, ο Φερστάπεν έστειλε ένα σαφές μήνυμα: Στην πίστα μπορεί να δυσκολεύεται, αλλά έξω από αυτήν, παραμένει το «αφεντικό» του δικού του κόσμου.