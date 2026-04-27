NBA: Ένα βήμα από την πρόκριση Σέλτικς και Σπερς, έχουν... σφυγμό οι Ράπτορς

Οι σειρές των πρώτων γύρων σε Ανατολή και Δύση πλησιάζουν προς το τέλος τους και τα πράγματα αρχίζουν να ξεκαθαρίζουν για τα καλά.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιαμά επέστρεψε στη δράση, έπειτα από την απουσία του στο Game 3 του Όρεγκον και πήρε... παραμάζωμα την άμυνα των Μπλέιζερς. Οι Σπερς ήταν ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια, δεν κοίταξαν πίσω και με τον Wemby να μετράει 27 πόντους και 12 ριμπάουντ έφτασαν στη νίκη, κάνοντας το 3-1 στη σειρά. Έτσι, απέχουν μία νίκη από την πρόκριση στα ημιτελικά της Δύσης, δείχνοντας τις διαθέσεις τους από νωρίς. Οι 26 πόντοι του Ντένι Άβντιγια δεν αρκούσαν στους Μπλέιζερς για να αλλάξουν την κατάσταση.

Εμφατικό πέρασμα των Σέλτικς από τη Φιλαδέλφεια, για δεύτερη διαδοχική φορά. Η ομάδα του Τζόε Μαζούλα ήταν καταιγιστική στο Game 4, δεν άφησε σε κανένα σημείο το πόδι από το γκάζι και με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Τέιτουμ με 30 πόντους και 11 ασίστ κατάφερε να περάσει με άνεση από την έδρα των Σίξερς, κάνοντας το 3-1 στη σειρά. Όλα αυτά παρά τους 26 πόντους και τα 10 ριμπάουντ του Τζοέλ Εμπίντ, με την ομάδα του Νικ Νερς να βρίσκεται πλέον με την πλάτη στον τοίχο και τους Σέλτικς να δείχνουν πως ελέγχουν την κατάσταση πλήρως.

Ο Κέβιν Ντουράντ δεν αγωνίστηκε σε ακόμα ένα παιχνίδι, όμως αυτή τη φορά οι Χιούστον Ρόκετς έβγαλαν αντίδραση. Η ομάδα του Τέξας έλεγξε το τέμπο απέναντι στους Λέικερς και έδειξε πως έχει ακόμα... σφυγμό, μειώνοντας σε 3-1 τη σειρά. Ο Έιμεν Τόμπσον με 23 πόντους και 7 ασίστ ηγήθηκε για την ομάδα του Ίμε Ουντόκα, που μείωσε τη σειρά παρά το double double (19 πόντοι, 10 ριμπάουντ) του ΝτεΆντρε Έιτον.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς:

Τορόντο Ράπτορς - Κλίβελαντ Καβαλίερς 93-89

Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς - Σαν Αντόνιο Σπερς 93-114

Φιλαδέλφεια 76ερς - Μπόστον Σέλτικς 96-128

Χιούστον Ρόκετς - Λος Άντζελες Λέικερς 115-96