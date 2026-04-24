Σάλος στη Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας για υπεξαίρεση χρημάτων

Σοβαρό ποδοσφαιρικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, με τον Μουχαμέντ Σεϊντινί να συλλαμβάνεται από τις αρχές.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας βρίσκεται στο στόχαστρο για υπεξαίρεση ή κακή διαχείριση ποσού ύψους 700.000 ευρώ, το οποίο προερχόταν από κονδύλια της UEFA. Τα χρήματα φέρεται να προορίζονταν για την κατασκευή κερκίδας σε γήπεδο στην Οχρίδα.

Ο Σεϊντινί διετέλεσε πρόεδρος από το 2018 έως το 2024, περίοδος κατά την οποία η εθνική ομάδα της χώρας πέτυχε ιστορική πρόκριση στα τελικά του Euro 2020. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες.