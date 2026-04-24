Σάλος στη Βόρεια Μακεδονία: Συνελήφθη ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας για υπεξαίρεση χρημάτων
Ο πρώην πρόεδρος της ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Β. Μακεδονίας κατηγορείται υπεξαίρεση 700.000 ευρώ από κονδύλια της UEFA.
Σοβαρό ποδοσφαιρικό σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στη Βόρεια Μακεδονία, με τον Μουχαμέντ Σεϊντινί να συλλαμβάνεται από τις αρχές.
Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας βρίσκεται στο στόχαστρο για υπεξαίρεση ή κακή διαχείριση ποσού ύψους 700.000 ευρώ, το οποίο προερχόταν από κονδύλια της UEFA. Τα χρήματα φέρεται να προορίζονταν για την κατασκευή κερκίδας σε γήπεδο στην Οχρίδα.
Ο Σεϊντινί διετέλεσε πρόεδρος από το 2018 έως το 2024, περίοδος κατά την οποία η εθνική ομάδα της χώρας πέτυχε ιστορική πρόκριση στα τελικά του Euro 2020. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, με τις εξελίξεις να αναμένονται ραγδαίες.