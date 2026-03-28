Η UEFA εξέδωσε πρόστιμο στον Ερυθρό Αστέρα για το Χριστιανικό κορεό - Η αντίδραση των Σέρβων

Οι Σέρβοι είναι γνωστοί για την βαθιά πίστη τους στον Χριστό, όντας Ορθόδοξοι, ενώ εκφράζουν την πίστη τους συχνά με την κάθε ευκαιρία. Αυτό έκαναν και στον αγώνα για τα PlayOffs του Europa League απέναντι στην Λιλ, οπού και σήκωσαν ένα επιβλητικό κορεό που έπιανε όλο το πέταλο, οπού απεικονίζονταν ο Αγίος Συμεών ο Μυροβλύτης, ο οποίος είναι ο τελευταίος από τους τρεις αγίους της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας που έλαβε τον τίτλο του «Θεολόγου», αλλά και ο προστάτης του συλλόγου.

Μάλιστα στην εξέδρα, κάτω από το κορεό, είχαν και ένα πανό με το σύνθημα: «Είθε η πίστη μας να σας οδηγήσει στη νίκη» στα σέρβικα. Όπως ήταν φυσικό, το εντυπωσιακό κορεό έκανε τον γύρο του κόσμου, με τους οπαδούς της σέρβικης ομάδας να λαμβάνουν αποθεωτικά σχόλια. Όχι όμως από την UEFA. Η διοργανώτρια αρχή αποφάσισε να τιμωρήσει τον Ερυθρό Αστέρα για το κορεό, ξεσηκώνοντας κύμα αντιδράσεων. Η σέρβικη ομάδα καλείται να πληρώσει το πρόστιμο των 95.500 ευρώ, με τα 40.000 από αυτά να αφορούν το πανό με την επιγραφή, ισχυριζόμενοι πως πρόκειται για ένα πανό που «διαδίδει μηνύματα ακατάλληλα για να υπάρχουν σε ένα αθλητικό γεγονός, υπονομεύοντας την φήμη και την ακεραιότητα της UEFA».

🇷🇸 UEFA has fined Serbian football club FK Crvena Zvezda €40,000 over a large tifo displayed by fans during a Europa League match against LOSC Lille.



The tifo featured an Orthodox icon of Jesus Christ and a Serbian-language banner reading, “May our faith lead you to victory.”… pic.twitter.com/WbnB7jfhJd — Visegrád 24 (@visegrad24) March 27, 2026

Όπως ήταν λογικό, ο Ερυθρός Αστέρας εξέδωσε ανακοίνωση ενάντια στην UEFA οπού και τονίζει πως «δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας σταματήσουν στο να υπηρετούμε την αληθινή θρησκεία και τον Ιησού Χριστό ενάντια σε σατανικά τμήματα».

Σε μια εποχή που βλέπουμε πως είναι επιτρεπτό οποιοδήποτε άλλο ακατάλληλο, παραφυσικό ή και σατανικό σύμβολο, ή και οποιαδήποτε άλλη θρησκεία πέρα από τον Χριστιανισμό, ενώ τα πολιτικά πανό και σύμβολα πάνε και έρχονται χωρίς αντίστοιχη αντίδραση από τις εκάστοτε διοργανώτριες αρχές, καταλαβαίνει κανείς πως η Ορθόδοξη πίστη ενοχλεί. Εν έτει 2026 ο κάθε άνθρωπός έχει δικαίωμα στην σκέψη, την συνείδηση και την πίστη όπως λέει άλλωστε και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) στα άρθρα 9 και 10. Η UEFA και η FIFA έχουν συχνά το μότο «Όλοι ίσοι» και «όχι στον ρατσισμό». Καιρός να αρχίσουμε να το βλέπουμε πάντα και παντού, όχι μόνο όπου βολεύει.