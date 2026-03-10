Τρομερό Κορεό με την μητέρα και το παιδί του Οσιμέν - Λύγισε ο ποδοσφαιριστής

Πριν την αναμέτρηση της Γαλατάσαράϊ με την Λίβερπουλ οι φίλαθλοι της γηπεδούχου ομάδας ετοίμασαν μια τρομερή έκπληξη στον επιθετικό της ομάδας τους, Βίκτορ Οσιμέν.

Συγκεκριμένα ετοίμασαν ένα καταπληκτικό κορεό εμπνευσμένο από την ιστορία της ζωής του Νιγηριανού, στο οποίο εμφανίζονται ο ίδιος όταν ήταν παιδί, η κόρη του αλλά και η μητέρα του. Την ίδια στιγμή όλο το γήπεδο τραγουδούσε τον ύμνο «You Are My Childhood Love», δημιουργώντας ένα ανατριχιαστικό κλίμα.

Όπως ήταν λογικό, ο Οσιμέν δεν άντεξε και λύγισε σε όλο αυτό που δημιούργησαν οι φίλοι της ομάδας, και αργότερα το ανταπέδωσε μοιράζοντας ασίστ στο γκολ του Λεμίνα.