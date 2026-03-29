Ρεάλ Οβιέδο: Επικό απρόοπτο με το κορεό των 100 χρόνων - Κατέληξε πάνω στην εστία

Η Ρεάλ Οβιέδο δεν διανύει καλή σεζόν αγωνιστικά, καθώς δυσκολεύεται στην La Liga, με τις πιθανότητες να υποβιβαστεί να είναι μεγάλες. Την φετινή χρονιά όμως ο σύλλογος γιορτάζει τα 100 χρόνια ύπαρξής του.

Με αφορμή αυτή την επέτειο αυτή, διοργανώθηκε ένα φιλικό μεταξύ ποδοσφαιριστών και παλαιμάχων, ή αλλιώς μεταξύ «φίλων Σάντι Καθόρλα» και «φίλων Εστεμπάν», όπως συνηθίζεται στα φιλικά παλαιμάχων. Στο εν λόγω φιλικό λοιπόν οι οπαδοί της ομάδας ετοίμασαν ένα εντυπωσιακό κορεό, όμως είχαν ένα απρόοπτο. Την ώρα που ετοιμάζοταν να σηκώσουν το κορεό, με τον αγώνα να παίζεται, αυτό έπεσε και κατέληξε πάνω στην εστία, καλύπτοντάς την.

🇪🇸 Fans unveiled a celebratory tifo at Real Oviedo’s friendly match on Saturday, honoring the club’s 100th anniversary, but it came down on top of the goal 😅 pic.twitter.com/zNUhMgvIWz — Ultras Clips (@ultras_clips) March 28, 2026

Όπως ήταν λογικό ξέσπασαν σε γέλια οι φίλαθλοι και επικράτησε αμηχανία για μερικά λεπτά, όμως εν τέλει κατάφεραν και βρήκαν τρόπο να σηκώσουν το εντυπωσιακό πανό.