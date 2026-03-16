Καϊζερσλάουτερν: Οπαδοί της έκαναν αναπαράσταση γκολ από τον τελικό του 1996 με... κορεό (vid)
Η αναμέτρηση ανάμεσα στην Καϊζερσλάουτερν και Καρλσρούη ήταν η αφορμή για ένα εντυπωσιακό κορεό που μας ταξιδεύει στο μακρινό 1996.
Το παιχνίδι της Καϊζερσλάουτερν απέναντι στην Καρλσρούη για τη Bundesliga2, κέντρισε το ενδιαφέρον του ποδοσφαιρικού κοινού με ένα πρωτοποριακό τρόπο.
Πιο συγκεκριμένα οι οπαδοί της Καϊζερσλάουτερν, είχαν μια φοβερή ιδέα για να θυμηθούν τα παλία ή αν θέλετε για να «πικάρουν» τον αντίπαλο και την αποτύπωσαν σε ένα εντυπωσιακό κορεό.
Η ιδέα αυτή είναι αφιερωμένη στον τελικό Κυπέλλου του 1996, όταν η Καϊζερσλάουτερν είχε επικρατήσει 1-0 της Καρλσρούης και είχε σηκώσει το τρόπαιο. Το νικητήριο γκολ εκείνου του αγώνα είχε σημειωθεί με εκτέλεση φάουλ του Μάρτιν Βάγκνερ, σε μία φάση που έχει μείνει χαραγμένη στη μνήμη των φιλάθλων.
Το φοβερό της υπόθεσης είναι ότι στο συγκεκριμένο κορεό γίνεται κανονικά η αναπαράσταση, δηλαδη η μπάλα περνάει κάτω από το τείχος και καταλήγει στα δίχτυα, όπως τότε.
Στο αγωνστικό κομμάτι τώρα, η Καϊζερσλάουτερν επικράτησε 3-0 της Καρλσρούης για την 26η αγωνιστική του πρωταθλήματος.