Απίθανο σκηνικό στη Bundesliga - Διαιτητές αρνήθηκαν να ελέγξουν στο VAR το «γκολ της χρονιάς» (vid)

Κολωνία και Χόφενχαϊμ αναδείχθηκαν ισόπαλες (2-2) για την 23η αγωνιστική της Bundesliga, όμως το γκολ του Ράγκναρ Άχε με ανάποδο ψαλιδάκι ήταν αυτό που ξεχώρισε στην αναμέτρηση και δίκαια κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο τέρμα του μήνα Φεβρουαρίου.

Το γκολ του Ράγκναρ Άχε

Ragnar Ache’s bicycle kick against Hoffenheim in all its glory 🤩 #effzeh pic.twitter.com/QokONbW7DM — 1. FC Cologne (@fckoeln_en) February 22, 2026

Το φανταστικό αυτό τέρμα που πέτυχε ο επιθετικός της Κολωνίας άφησε με «ανοιχτό» στόμα μέχρι και τους διαιτητές, οι οποίοι δεν μπήκαν στην διαδικασία του προβλεπόμενου ελέγχου για την εγκυρότητα του τέρματος. «Το γκολ της χρονιάς» είπαν χαρακτηριστικά.

Οι αντιδράσεις μετά το γκολ μαρτυρούν την κατάσταση που επικρατεί στο γήπεδο μετά από ένα τέτοιο γκολ. Μέχρι οι διαιτητές της αναμέτρησης τα «έχασαν».

This is really fun. Here are the on and off-field officials responding to Ragnar Ache's bicycle kick for Köln last weekend.



"That goal has to count."

"I'm not even going to check it"

"Ach du Scheiße"

"Goal of the year"https://t.co/MtI1EiJEhP — Seb Stafford-Bloor (@SebSB) February 25, 2026

«Ουάου! Το γκολ πρέπει να μετρήσει, δεν τσεκάρω τίποτε», «Το γκολ της χρονιάς», «Απίστευτο», είναι κάποιες από τις φράσεις που κατέγραψε η Bundesliga μέσα από τα μικρόφωνα των διαιτητών.