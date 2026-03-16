Stoiximan Superleague: Η φετινή τριπλή ισοβαθμία δεν αποτελεί ρεκόρ - Πότε είχαμε τετραπλή

Το ενδιαφέρον για το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League καλά κρατεί με ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ να «συγκατοικούν» στην κορυφή της βαθμολογίας έχοντας 57 βαθμούς.

Χθες η ΑΕΚ «πέταξε» δύο βαθμούς κόντρα στον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ νικώντας τον Λεβαδειακό την «έπιασε» στην κορυφή, εκεί που περίμενε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη κόντρα στον ΟΦΗ.

Το πάνω χέρι σε αυτή την ισοβαθμία έχει ο «Δικέφαλος του Βορρά» καθώς στα μεταξύ τους παιχνίδια υπερτερεί των άλλων δυο. Η ομάδα του Λουτσέσκου με τρεις αναμετρήσεις απέναντι στους δύο διεκδικητές του τίτλου, έχουν απολογισμό δύο νίκες και δύο ισοπαλίες, με οχτώ βαθμούς στο σύνολο.

Οι «ερυθρόλευκοι» με πέντε βαθμούς είναι δεύτεροι , αφού έχουν μία νίκη και δύο ισοπαλίες και τελευταία η ΑΕΚ, η οποία διαθέτει τη χειρότερη συγκομιδή ανάμεσα στους τρεις, με μόλις δύο βαθμούς.

Πότε υπήρξε τετραπλή ισοβαθμία

Ταξιδεύουμε στη σεζόν 1979/80, εκεί όπου ο ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, ο Άρης και ο Παναθηναϊκός, μετά την 25η αγωνιστική, ισοβαθμούσαν με 33 βαθμούς. Από κοντά βρισκόταν και η ΑΕΚ με 32 αλλά και ο Εθνικός με 31.

Να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι, την εποχή εκείνη η νίκη έδινε 2 βαθμούς ενώ δεν υπήρχαν και τα playoffs.