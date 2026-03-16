Ποιες είναι οι πιθανότητες για ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Ολυμπιακό στην τελική ευθεία για τον τίτλο
Με μόλις μια αγωνιστική να απομένει για το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος, το Football Meets Data αναλύει τις πιθανότητες.
Με μια αγωνιστική να απομένει για το τέλος της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος έχουμε ισοβάθμια στην κορυφή για ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στους 57 βαθμούς. Έτσι, ο τίτλος θα κριθεί στα playoff με τον Παναθηναϊκό να συμπληρώνει την πρώτη τετράδα.
Ο Ολυμπιακός πέρασε εύκολα από την Κρήτη νικώντας 3-0 τον ΟΦΗ, Ο ΠΑΟΚ επικράτησε επίσης με 3-0 του Λεβαδειακού στην Τούμπα, ενώ η ΑΕΚ έμεινε στο 2-2 με αντίπαλο τον Ατρόμητο στο Περιστέρι. Ο ΠΑΟΚ τυπικά βρίσκεται στην πρώτη θέση λόγω των αποτελεσμάτων στα μεταξύ τους ντέρμπι.
Σύμφωνα με τα στατιστικά της σελίδας Football Meets Data, φαβορί για την κατάκτηση του πρωταθλήματος παραμένει ο Ολυμπιακός, ο οποίος αύξησε τις πιθανότητές του στο 47,2%. Ακολουθεί η ΑΕΚ με 27%, ενώ τρίτος στις πιθανότητες βρίσκεται ο ΠΑΟΚ με 25,8%.
Η τελευταία αγωνιστική των τριών ομάδων
Κυριακή 22 Μαρτίου
- ΑΕΚ-Κηφισιά (19:00)
- Βόλος-ΠΑΟΚ (19:00)
- Ολυμπιακός-ΑΕΛ Novibet (19:00)