Η βαθμολογία της Super League μετά τις γκέλες Παναθηναϊκού και ΑΕΚ

Σε ένα τρελό ματς στο Περιστέρι, Ατρόμητος και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος. Δύο γκολ για την ΑΕΚ ο Γιοβιτς. Μήτογλου και Μουτουσαμί οι σκόρερ των γηπεδούχων.

Επιστροφή στη Τούμπα και στις νίκες για τον ΠΑΟΚ του Ραζβάν Λουτσέσκου. Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχτηκαν στην έδρα τους τον Λεβαδειακό και επικράτησαν με 3-0, στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Οι γηπεδούχοι «χτύπησαν» τους Βοιωτούς με δύο γρήγορα γκολ στις αρχές των δύο ημιχρόνων (Τάισον 7', Γερεμέγεφ 47') και ένα ακόμα από τον Χατσίδη στο 57', σκαρφαλώνοντας -προσωρινά- στην κορυφής της βαθμολογίας με 57 βαθμούς.

Ο Παναθηναϊκός των πολλών αλλαγών «κόλλησε» στο μηδέν κόντρα στον Παναιτωλικό και τρέφει την προσοχή του στη ρεβάνς με την Μπέτις.

Η βαθμολογία

