Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2: Μάρκαρε με τα... μάτια στο Περιστέρι και τριπλή ισοβαθμία ξανά στην κορυφή

Σε ένα τρελό ματς στο Περιστέρι, Ατρόμητος και ΑΕΚ αναδείχθηκαν ισόπαλοι 2-2 για την προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος.



Δύο γκολ για την ΑΕΚ ο Γιοβιτς. Μήτογλου και Μουτουσαμί οι σκόρερ των γηπεδούχων.



Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα για Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ στους 57 βαθμούς.

Δυναμικό ξεκίνημα της ΑΕΚ

Με το πόδι πατημένο στο γκάζι μπήκε η ΑΕΚ στο Περιστέρι, δημιουργώντας τις πρώτες επικίνδυνες στιγμές μόλις στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Μάνταλος και ο Λιούμπισιτς επιχείρησαν σουτ μέσα από την περιοχή, όμως ο Γκουγκεσασβίλι αντέδρασε εντυπωσιακά και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Η πρώτη απειλή του Ατρομήτου

Ο Ατρόμητος απάντησε στο 28ο λεπτό, όταν ο Ουκακί δοκίμασε το πόδι του από καλή θέση, με τον Στρακόσια όμως να μπλοκάρει σταθερά την μπάλα.

Προβάδισμα με Μητογλου

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 34’. Ο Ουρόνεν εκτέλεσε τη στημένη φάση και ο Σίμος Μητογλου, με δυνατή και ωραία κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, «τιμωρώντας» την πρώην ομάδα του και δίνοντας προβάδισμα στον Ατρόμητο.

Μετά το πρώτο 25λεπτο ο Ατρόμητος πήρε περισσότερα μέτρα στο γήπεδο και κατάφερε να ισορροπήσει το παιχνίδι, πιέζοντας την άμυνα της Ένωσης.

Δύο ακυρωθέντα γκολ

Οι Περιστεριώτες μάλιστα βρήκαν και δεύτερο γκολ με τον Μπακού, το οποίο όμως ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου ήταν η σειρά της ΑΕΚ να δει γκολ της να μην μετράει, όταν ο Βάργκα σκόραρε, αλλά ο Ούγγρος επιθετικός ήταν εκτεθειμένος.

Ο δραστήριος Τσούμπερ είχε την πρώτη καλή στιγμή του δεύτερου ημιχρόνου για τον Ατρόμητο, όμως το σουτ του Ελβετού δεν δυσκόλεψε τον Στρακόσια, που μπλόκαρε εύκολα την μπάλα.



Λίγο αργότερα, στο 51’, ο Νίκολιτς προχώρησε σε διπλή αλλαγή για να φρεσκάρει την ομάδα του. Ο Ζοάο Μάριο και ο Πινέδα πέρασαν στον αγωνιστικό χώρο, παίρνοντας τις θέσεις των Λιούμπισιτς και Μάνταλου αντίστοιχα.

Η απάντηση της ΑΕΚ με «διπλό» Γιόβιτς

Η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να φτάσει στην ισοφάριση στο 63’. Ο Γιόβιτς με εκπληκτικό πλασέ έστειλε την μπάλα στο «παραθυράκι», ολοκληρώνοντας ιδανικά τη φάση και φέρνοντας το παιχνίδι στο 1-1 για την Ένωση με ένα υποδειγματικό τελείωμα.

Οι φιλοξενούμενοι βρήκαν γκολ ανατροπής 6 λεπτά αργότερα και πάλι με τον Λούκα Γιόβιτς. Ο Κοϊτά έκανε το γύρισμα, ο Σέρβος μόνος του στο δεύτερο δοκάρι έκανε το 1-2.

Ισοφάρισε άμεσα ο Ατρόμητος

Η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Ο Μουτουσαμί στο δεύτερο δοκάρι και από δύσκολη γωνία νίκησε τον Αλβανό κίπερ της Ένωσης για το 2-2 στο 71'. Ξανά ασίστ ο Ούρονεν όπως και στο πρώτο γκολ.

Διπλό δοκάρι για την Ένωση

Στο 90+2,' η ΑΕΚ είχε διπλό δοκάρι, πρώτα με κεφαλιά του Μουκουντί και έπειτα με σουτ του Γιόβιτς. Απείλησε και ο Πινέδα με σουτ απο μακριά δυο λεπτά αργότερα. Τελικό αποτέλεσμα 2-2 στο Περιστέρι.

Ατρόμητος: Γκουγκεσασβίλι, Κίνι, Σταυρόπολος, Μήτογλου, Ούρονεν, Καραμάνης, Μουτουσαμί, Ουκάκι, Γιουμπιτάνα, Μπακού, Τσούμπερ

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πενράις, Μάνταλος, Μαρίν, Κοϊτά, Λιούμπιτσιτς, Βάργκα, Γιόβιτς