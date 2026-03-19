ΑΕΚ - Τσέλιε 0-2: Η ασόβαρη Ένωση τσέκαρε το εισιτήριο για τους «8» του Conference League

Η ΑΕΚ αντιμετώπισε με υπερβολική χαλαρότητα τη ρεβάνς, έχοντας ως «προίκα» το υπέρ της 4-0 από το πρώτο παιχνίδι, και το «πλήρωσε». Η Τσέλιε παρουσιάστηκε πιο συγκεντρωμένη και αποτελεσματική, καταφέρνοντας να φύγει με τη νίκη με 0-2 από την Allwyn Arena.



Παρά την ήττα, η Ένωση διατήρησε το προβάδισμα στο συνολικό σκορ (4-2), εξασφάλισε την πρόκριση και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο της στα προημιτελικά που θα προκύψει από το ζευγάρι Ράγιο Βαγιεκάνο - Σαμσουνσπόρ , στο οποίο οι Ισπανοί έχουν προβάδισμα δυο τερμάτων μετά το διπλό που έκαναν στην Τουρκία.

Νωθρό ξεκίνημα και… ψυχρολουσία

Οι Σλοβένοι της Τσέλιε, παρά τα τέσσερα γκολ που είχαν δεχθεί στο πρώτο ματς, δεν έδειξαν επηρεασμένοι ψυχολογικά και μπήκαν με αυτοπεποίθηση στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μάλιστα, άνοιξαν το σκορ μόλις στο 13ο λεπτό, όταν ο Ιοσιφόφ έκανε όμορφη ενέργεια από τα αριστερά και, με κόντρα πάνω στον Μουκουντί, διαμόρφωσε το 0-1 (4-1 συνολικό σκορ).



Η ΑΕΚ παρουσιάστηκε υπερβολικά χαλαρή στο πρώτο εικοσάλεπτο, εμφανώς επηρεασμένη από το μεγάλο προβάδισμα που είχε αποκτήσει από το πρώτο παιχνίδι.

Η αντίδραση που δεν έφερε αποτέλεσμα

Η Ένωση προσπάθησε να αντιδράσει και πλησίασε στην ισοφάριση με μεγάλη ευκαιρία του Κουτέσα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το πρέσινγκ του Γκατσίνοβιτς. Ωστόσο, το πλασέ του σταμάτησε στον τερματοφύλακα της Τσέλιε.



Λίγο αργότερα, οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν και δεύτερο γκολ, όταν μετά από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Σέσλαρ, η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι του Στρακόσια.

Δεύτερο σλοβένικο «χτύπημα» πριν την ανάπαυλα

Η εικόνα της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο παρέμεινε προβληματική και η Τσέλιε το εκμεταλλεύτηκε. Στο 41ο λεπτό, ο Νιέτο πέρασε με ευκολία τον Ρότα, γύρισε την μπάλα στον Βάνκας και εκείνος διαμόρφωσε το 0-2.



Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε στη Νέα Φιλαδέλφεια με την ΑΕΚ να βρίσκεται πίσω στο σκορ με 0-2, διατηρώντας ωστόσο το προβάδισμα στην πρόκριση, καθώς το συνολικό σκορ είναι 4-2 υπέρ της.

Πιο συγκεντρωμένη, αλλά χωρίς ουσία στο δεύτερο μέρος

Η ΑΕΚ μπήκε πιο σοβαρή στο δεύτερο ημίχρονο, δείχνοντας διάθεση να ελέγξει τον ρυθμό. Στο 54ο λεπτό, είχε καλή στιγμή με σουτ του Μαρίν μέσα από τη μεγάλη περιοχή, χωρίς όμως να καταφέρει να βρει στόχο.



Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο ρυθμός του αγώνα έπεσε αισθητά μέχρι και το 70’. Η Ένωση προτίμησε να κάνει διαχείριση, κρατώντας το παιχνίδι σε χαμηλό τέμπο, χωρίς ωστόσο να γίνεται ιδιαίτερα απειλητική στην επίθεση. Μεγάλη χαμένη ευκαρία για τον Γιόβιτς να μειώσει όμως τον σταμάτησε ο κίπερ τον Σλοβένων για να διατηρήσει το τελικό 0-2.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Πήλιος, Μάριν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (52′ Μάνταλος), Κουτέσα (52′ Ελίασον), Κοϊτά, Γιόβιτς

Τσέλιε: Σλούγκα, Βουκλίσεβιτς, Τουτισκίνας, Νιέτο (46′ Χρκα), Μπέιγκερ, Σέσλαρ (62΄Κβέσιτς), Κάλουσιτς (77′ Καρνίντσνικ), Ντάνιελ, Βάντσας, Ιοσίφοφ (46′ Αβντίλι), Πόπλατνικ (66′ Κούτσις)