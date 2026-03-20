ΑΕΚ: Με Ράγιο Βαγιεκάνο στα προημιτελικά του Conference League - Οι ημερομηνίες των αγώνων

Η ΑΕΚ εξασφάλισε την παρουσία της στα προημιτελικά του Conference League, παρά την ήττα με 2-0 από την Τσέλιε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Το εμφατικό 4-0 του πρώτου αγώνα στη Σλοβενία αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντας στην Ένωση το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης.



Οι «κιτρινόμαυροι» συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι και τον Απρίλιο, όπου θα βρουν απέναντί τους τη Ράγιο Βαγιεκάνο σε μία απαιτητική διπλή αναμέτρηση.



Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη τη Μεγάλη Πέμπτη, 9 Απριλίου, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη του Πάσχα, 16 Απριλίου, στη Νέα Φιλαδέλφεια.