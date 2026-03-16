Σπουδαία κίνηση του Βίντα: Μεγάλη οικονομική δωρεά σε πυροσβεστική υπηρεσία της Κροατίας

Ο διεθνής Κροάτης αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, προχώρησε σε μια σπουδαία δωρεά ύψους περίπου 11.000 ευρώ προς την εθελοντική πυροσβεστική υπηρεσία της γενέτειράς του, του Ντόνι Μιχόλιατς.

Τα χρήματα αυτά προορίζονται για την αγορά εξειδικευμένου υδραυλικού εξοπλισμού διάσωσης, ο οποίος είναι απαραίτητος για τον απεγκλωβισμό ατόμων σε σοβαρά τροχαία ατυχήματα. Η κίνηση αυτή δεν είναι απλώς μια οικονομική ενίσχυση, αλλά μια επένδυση... στην ίδια τη ζωή.

Domagoj Vida donated around €11,000 to the Volunteer Fire Department in Donji Miholjac to purchase hydraulic rescue equipment, which is crucial for saving lives in traffic accidents.



Beautiful gesture from Vida 👏 pic.twitter.com/JditIzr1hS — TheCroatian (@TheCroatian_) March 16, 2026

Ο Βίντα, γνωστός για το πάθος, το δυναμικό του παιχνίδι και τον ατίθασο αλλά δίκαιο χαρακτήρα του εντός των γραμμών, δείχνει για άλλη μια φορά το κοινωνικό του πρόσωπο.

Παρότι η καριέρα του τον έχει οδηγήσει σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ και μεγάλες επιτυχίες με την Εθνική Κροατίας, με αποκορύφωμα τη συμμετοχή του στον τελικό του Μουντιάλ 2018, ο Κροάτης αμυντικός ποτέ δεν ξέχασε τις ρίζες του.

Αυτή η «αθόρυβη» αλλά ουσιαστική προσφορά επιβεβαιώνει πως ο έμπειρος στόπερ αντιλαμβάνεται τον ρόλο του αθλητή ως πρότυπο προσφοράς, στηρίζοντας έμπρακτα τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του καθήκοντος.

Το ευχαριστώ στον Βίντα

«Ο καταξιωμένος ποδοσφαιριστής της εθνικής Κροατίας και συμπολίτης μας, Ντομαγκόι Βίντα, δώρισε χρήματα για την αγορά υδραυλικών εργαλείων τεχνικών επεμβάσεων με μπαταρία: έναν κόφτη, έναν διαστολέα και έναν υδραυλικό κύλινδρο.Είναι έτοιμος για άμεση αντίδραση όταν κάθε δευτερόλεπτο μετρά. Αυτού του είδους η στήριξη στο έργο μας σημαίνει πολλά για εμάς, γιατί μας επιτρέπει να βοηθάμε τους συμπολίτες μας ακόμη πιο ασφαλώς και αποτελεσματικά. Για ακόμη μία φορά, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Ντομαγκόι για τη βοήθεια και τη στήριξη».