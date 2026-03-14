Βαθμολογία UEFA: Το σενάριο που μπορεί να στείλει την Ελλάδα στη 10η θέση την επόμενη εβδομάδα

Η εβδομάδα που πέρασε ήταν ιδιαίτερα θετική για την Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA. Οι νίκες του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ κράτησαν τη χώρα στο κυνήγι της 10ης θέσης, μειώνοντας αισθητά τη διαφορά από την Τσεχία.



Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ για τη φάση των «16» του UEFA Europa League και ταξιδεύει στην Ισπανία με προβάδισμα πρόκρισης. Την ίδια στιγμή, η ΑΕΚ έκανε αποφασιστικό βήμα στο UEFA Europa Conference League, διαλύοντας με 4-0 τη Τσέλιε στη Σλοβενία.



Από την πλευρά των βασικών ανταγωνιστών, τα αποτελέσματα δεν ήταν το ίδιο δυνατά. Η Σπάρτα Πράγας ηττήθηκε από την AZ , ενώ η Όλομουτς έμεινε στο 0-0 με τη Μάιντς. Έτσι, η διαφορά Ελλάδας - Τσεχίας μειώθηκε στους 613 βαθμούς και η μάχη για τη 10η θέση παραμένει ανοιχτή.



Η επόμενη εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική. Στις ρεβάνς, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει μέχρι και 800 βαθμούς από δύο πιθανές νίκες. Αν προστεθούν και τα μπόνους πρόκρισης , 200 βαθμοί για τον Παναθηναϊκό και 100 για την ΑΕΚ, το μέγιστο κέρδος μπορεί να φτάσει τους 1.100 βαθμούς.

Η βαθμολογία της UEFA/ Πηγή: Football Rankings

Για την ΑΕΚ το σενάριο της δεύτερης νίκης απέναντι στην Τσέλιε μοιάζει αρκετά πιθανό, κάτι που θα προσθέσει σημαντικούς βαθμούς στον ελληνικό συντελεστή. Για τον Παναθηναϊκό η αποστολή είναι σαφώς πιο απαιτητική, όμως ακόμη και μια ισοπαλία στην έδρα της Μπέτις θα δώσει πολύτιμους βαθμούς.



Σε ένα πιθανό σενάριο όπου η Ελλάδα πάρει νίκη της ΑΕΚ και ισοπαλία του Παναθηναϊκού, ενώ οι Τσέχοι έχουν μια ισοπαλία και μια ήττα, τότε η ανατροπή είναι εφικτή και η χώρα μας μπορεί να ανέβει στη 10η θέση.



Η σημασία της 10ης θέσης είναι μεγάλη, καθώς προσφέρει καλύτερη εκκίνηση στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της σεζόν 2026/27, με πιο ευνοϊκή διαδρομή για τις ελληνικές ομάδες. Συγκεκριμένα, ο πρωταθλητής εξασφαλίζει απευθείας συμμετοχή στο League Stage του Champions League, ενώ ο κυπελλούχος ξεκινά από τα playoffs του Europa League. Παράλληλα, ο δεύτερος της βαθμολογίας μπαίνει στον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League από το μονοπάτι των μη πρωταθλητών, ο τρίτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League και ο τέταρτος στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA στις θέσεις που ενδιαφέρουν:

09. Τουρκία 51.475 (+10.675 – 2/5)

10. Τσεχία 48.525 (+11.025 – 2/5)

11. Ελλάδα 47.912 (+13.700 – 2/5)

12. Πολωνία 46.250 (+15.250 – 2/4)

13. Δανία 42.006 (+12.150 – 1/4)

14. Νορβηγία 41.237 (+8.050 – 1/5)

15. Κύπρος 35.693 (+12.156 – 1/4)