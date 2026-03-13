Europa League: Οι πιθανότητες του Παναθηναϊκού για πρόκριση στους «8»

Ο Παναθηναϊκός πήρε σημαντική νίκη απέναντι στη Ρεάλ Μπέτις στο ΟΑΚΑ στο πρώτο παιχνίδι της φάσης των «16» του UEFA Europa League, παρά το γεγονός ότι αγωνίστηκε με δέκα παίκτες για μισή ώρα αγώνα. Χρυσός σκόρερ της αναμέτρησης ήταν ο Βιθέντε Ταμπόρδα, ο οποίος ευστόχησε στο πέναλτι που κέρδισε ο Σβιντέρσκι και χάρισε το προβάδισμα στους «πράσινους».



Το «τριφύλλι» ταξιδεύει πλέον στην Ανδαλουσία με το υπέρ του 1-0, έχοντας ως στόχο να ολοκληρώσει την υπέρβαση και να εξασφαλίσει την παρουσία του στα προημιτελικά της διοργάνωσης.



Σύμφωνα με τη γνωστή πλατφόρμα Football Meets Data, οι πιθανότητες πρόκρισης του Παναθηναϊκού ανέρχονται στο 43%, ενώ η Μπέτις παραμένει το φαβορί με 57%.

Οι «πράσινοι» θα κληθούν να υπερασπιστούν το προβάδισμά τους στο «Λα Καρτούχα», σε μια καυτή ατμόσφαιρα, καθώς αναμένεται να βρεθούν στις εξέδρες περίπου 60.000 φίλοι των Ισπανών.