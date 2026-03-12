Έγραψε ιστορία ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό - Το απίθανο ευρωπαϊκό σερί που έσπασε ρεκόρ δεκαετιών

Ο Παναθηναϊκός έκανε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στην ευρωπαϊκή του πορεία, επικρατώντας 1-0 της Μπέτις και διατηρώντας ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης στα προημιτελικά του Europa League. Το γκολ του Ταμπόρδα με πέναλτι στο 88ο λεπτό έκρινε μια σκληρή και ισορροπημένη αναμέτρηση, αλλά η σημασία του αποτελέσματος δεν περιορίζεται μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι.



Η νίκη αυτή έφερε και ένα ιστορικό επίτευγμα για τον Ράφα Μπενίτεθ. Ο Ισπανός τεχνικός συμπλήρωσε οκτώ συνεχόμενα ευρωπαϊκά παιχνίδια χωρίς ήττα στον πάγκο του Παναθηναϊκού, επίδοση που αποτελεί πλέον ρεκόρ για τον σύλλογο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Από τη στιγμή που ανέλαβε την τεχνική ηγεσία του «τριφυλλιού» τον περασμένο Νοέμβριο, ο Μπενίτεθ έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην ομάδα στις διεθνείς της υποχρεώσεις. Σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια ο απολογισμός είναι τρεις νίκες και πέντε ισοπαλίες, με τον Παναθηναϊκό να παραμένει ανταγωνιστικός σε κάθε αναμέτρηση.



Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Παρότι το παιχνίδι έληξε ισόπαλο στην κανονική διάρκεια, οι «πράσινοι» επικράτησαν στη διαδικασία των πέναλτι και εξασφάλισαν τη συνέχεια τους στη διοργάνωση, σε ένα ματς που ουσιαστικά διατήρησε το αήττητο σερί του Ισπανού προπονητή.



Το προηγούμενο καλύτερο ευρωπαϊκό σερί του Παναθηναϊκού κρατούσε περισσότερα από σαράντα χρόνια. Από τον Σεπτέμβριο του 1982 μέχρι τον Μάρτιο του 1985, οι «πράσινοι» είχαν καταγράψει επτά διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.





Ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη με τον Ράφα Μπενίτεθ