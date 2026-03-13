Παναθηναϊκός: Αλλάζει έδρα στην Ευρώπη αν αποκλείσει τη Μπέτις

Ο Παναθηναϊκός έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στα προημιτελικά του Europa League, επικρατώντας με 1-0 της Μπέτις στο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά που θύμισε έντονα τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές του συλλόγου.



Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ πήρε προβάδισμα πρόκρισης στη φάση των «16» της διοργάνωσης και πλέον στρέφει την προσοχή της στη ρεβάνς που θα διεξαχθεί την Πέμπτη (19/3) στο «Cartuja» της Σεβίλλης, όπου θα κριθεί το εισιτήριο για τα προημιτελικά.



Η αναμέτρηση με τη Μπέτις στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν η τελευταία που θα δώσει φέτος εκεί ο Παναθηναϊκός. Το ΟΑΚΑ μπαίνει σε φάση εκτεταμένων εργασιών, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά τη διάρκεια της σεζόν και αφορούν τόσο την πλευρά των VIP και των δημοσιογραφικών θεωρείων όσο και τα αποδυτήρια του γηπέδου.



Αξίζει να σημειωθεί πως το παιχνίδι με τους «βερδιμπλάνκος» αρχικά είχε προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη φυσική έδρα των «πράσινων». Ωστόσο, περίπου δέκα ημέρες πριν από την αναμέτρηση υπήρξε συμφωνία με τη διοίκηση του ΟΑΚΑ και έτσι το ματς μεταφέρθηκε τελικά στο μεγαλύτερο γήπεδο της χώρας.



Με δεδομένο ότι το Ολυμπιακό Στάδιο δεν θα είναι διαθέσιμο για το υπόλοιπο της σεζόν, σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός προκριθεί στα προημιτελικά του Europa League, θα υποδεχθεί τον αντίπαλό του ,που θα προκύψει από το ζευγάρι Φερεντσβάρος - Μπράγκα, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.



Το ίδιο θα ισχύσει και αν το «τριφύλλι» συνεχίσει την πορεία του μέχρι τα ημιτελικά της διοργάνωσης, με τη Λεωφόρο να φιλοξενεί τα επόμενα εντός έδρας ευρωπαϊκά παιχνίδια της ομάδας.