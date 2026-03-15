Europa League: Η Μπέτις έμεινε στο 1-1 με τη Θέλτα πριν τη ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό

Ισόπαλη 1-1 αναδείχθηκε η Μπέτις απέναντι στη Θέλτα για την 28η αγωνιστική της La Liga, σε ένα παιχνίδι που ήρθε λίγες ημέρες πριν τη ρεβάνς της με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη (19/2,22:00). Η ομάδα του Μπενίτεθ πάει στην Ανδαλουσία με προβάδισμα 1-0 για την μεγάλη υπέρβαση και την πρόκριση στα προημιτελικά του θεσμού.



Οι Σεβιγιάνοι δεν κατάφεραν να πάρουν τη νίκη, αλλά διατήρησαν τη διαφορά των τριών βαθμών από τη Θέλτα στη μάχη για την πέμπτη θέση της βαθμολογίας, η οποία οδηγεί στο Europa League της επόμενης σεζόν.



Η αναμέτρηση ξεκίνησε με ιδανικό τρόπο για τους φιλοξενούμενους. Μόλις στο 4ο λεπτό, ο Τζούντγκλα δοκίμασε ένα σουτ εκτός περιοχής και ο Βάλες δεν υπολόγισε σωστά την πορεία της μπάλας, με αποτέλεσμα να του φύγει μέσα από τα χέρια και να καταλήξει στα δίχτυα για το 0-1.



Η Θέλτα συνέχισε να πιέζει στα πρώτα λεπτά και λίγο έλειψε να βρει και δεύτερο γκολ στο 17’. Και πάλι ο Τζούντγκλα απείλησε μέσα από την περιοχή, όμως αυτή τη φορά ο Βάλες αντέδρασε σωστά και κράτησε την ομάδα του στο παιχνίδι.



Μετά το πρώτο μισάωρο η Μπέτις άρχισε να ανεβάζει την ένταση στο παιχνίδι της και να κερδίζει μέτρα στο γήπεδο. Οι γηπεδούχοι πλησίασαν στην ισοφάριση με προσπάθειες των Μπάρτρα και Εζαλζουλί, χωρίς όμως να βρουν στόχο.



Η πίεση της Μπέτις απέδωσε καρπούς στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Στο 49’, ο Ρουιμπάλ πέρασε κάθετη πάσα στην πλάτη της άμυνας και ο Μπεγερίν τελείωσε σωστά τη φάση από πλάγια θέση, φέρνοντας το ματς στα ίσα.



Μετά το 1-1 ο ρυθμός έπεσε, με τις δύο ομάδες να προσέχουν περισσότερο την αμυντική τους ισορροπία. Η Θέλτα βρήκε δίχτυα στο 83’ με τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ.



Στα τελευταία λεπτά η Μπέτις προσπάθησε να πιέσει για την ανατροπή. Στο 85’ ο Ρουιμπάλ σούταρε έξω από την περιοχή, αλλά ο Ράντου απέκρουσε εντυπωσιακά, ενώ στο 96’ ο Μπακαμπού έχασε μεγάλη ευκαιρία, με τον τερματοφύλακα της Θέλτα να πραγματοποιεί ακόμη μία σημαντική επέμβαση.



Έτσι το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, με τις δύο ομάδες να μοιράζονται βαθμούς και τη Μπέτις να στρέφει πλέον την προσοχή της στη σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση που ακολουθεί.