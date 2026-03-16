Παναθηναϊκός: Η «γκέλα» που δεν ενόχλησε και ο μεγάλος ευρωπαϊκός «τελικός» με τη Μπέτις

«Γκέλα» για τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα, μια απ' τις πολλές μέσα στην φετινή σεζόν. Αυτή τη φορά όμως δεν υπήρξε καμία «μουρμούρα», κανενός είδους γκρίνια ή εσωστρέφεια στις κερκίδες της Λεωφόρου. Ο Παναιτωλικός πήρε τον βαθμό (0-0), οι «πράσινοι» όμως δεν θα χαλαστούν καθόλου αν οι δύο βαθμοί που χάθηκαν αντικατασταθούν με μια τεράστια πρόκριση στους «8» του Europa League στη Σεβίλλη.

Αυτό είναι το μεγαλύτερο κέρδος στην -ως τώρα- παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο Ισπανός έκανε ότι μπορούσε για να ξεκουράσει σχεδόν όλους όσους υπολογίζει στον επαναληπτικό του 1-0 με την Μπέτις στο ΟΑΚΑ. Ακόμα και στις αλλαγές, χρησιμοποίησε παίκτες που είτε είναι πρακτικά εκτός ομάδας (Βιλένα), είτε αποτελούν χαμηλότερες επιλογές στο ροτέισον (Πάντοβιτς, Γιάγκουσιτς) είτε υπολογίζονται αλλά ψάχνουν ρυθμό μετά από απουσία λόγω τραυματισμών (Τσιριβέγια, Σιώπης).

Ανάλογες ήταν και οι επιλογές της εντεκάδας. Με εξαίρεση την τριάδα των στόπερ, εκ των οποίων οι δύο θα αγωνιστούν και στην Ισπανία (πιθανότατα ο Κάτρης με τον Τουμπά), όλοι οι υπόλοιποι δεν θα βοηθήσουν στη Σεβίλλη, τουλάχιστον όχι ως βασικοί.

Ο Μπενίτεθ αντιλαμβάνεται την μεγάλη ευκαιρία

Έχοντας μπροστά του μια ευκαιρία να «θυμίσει» σε όλη την Ευρώπη το όνομα του, ο Ράφα Μπενίτεθ γνωρίζει πως απέναντι στην Μπέτις, τόσο ο ίδιος όσο και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσουν πολλά παραπάνω από αυτούς τους βαθμούς που «άφησαν» κόντρα στον Παναιτωλικό. Όσο κλισέ και αν ακούγεται, η Ευρώπη ανέκαθεν ήταν και θα είναι «φάρμακο» για κάθε ομάδα. Όταν δε αυτή η ομάδα είναι ο... Panathinaikos, ένα κλαμπ συνυφασμένο με σπουδαίες πορείες στα κύπελλα της UEFA στο παρελθόν, όλα μοιάζουν απόλυτα λογικά.

Σε περίπτωση πρόκρισης, ο Ισπανός τεχνικός εξασφαλίζει αυτομάτως ηρεμία να δουλέψει χωρίς άγχος για την καρέκλα του μέχρι το τέλος της σεζόν. Κερδίζει ακόμα περισσότερη εμπιστοσύνη από τους φιλάθλους, την διοίκηση και κυρίως από τους παίκτες, οι οποίοι θα αρχίσουν να τον εμπιστεύονται «τυφλά».

Ο Παναθηναϊκός από την άλλη, έχει μπροστά του την δυνατότητα να δώσει κίνητρο στους φίλους της ομάδας πως αυτό που «χτίζεται» αξίζει. Ήδη, το να γκελάρει η ομάδα εντός έδρας απέναντι σε μια μικρομεσαία ομάδα της Stoiximan Super League και να μην υπάρχει ουδεμία μουρμούρα, αποτελεί σημάδι πως ο κόσμος χρειάζεται μια ακόμη μεγάλη ευρωπαϊκή βραδιά την Πέμπτη (19/3, 22:00) στο «La Cartuja».

Να κλείσει την σεζόν με ηρεμία, απαλλαγμένος από απουσίες

Κλείνοντας, η παρουσία του Παναθηναϊκού στα playoffs δεν πρόκειται να είναι μια τυπική διαδικασία. Τα έξι παιχνίδια απέναντι στους υπόλοιπους «μεγάλους» του πρωταθλήματος, χωρίς το άγχος του αποτελέσματος, προσφέρονται στους «πράσινους» ως μια ευκαιρία να «μετρήσουν» τις δυνάμεις τους.

Είναι σημαντικό να καταλάβουν άπαντες στο κλαμπ πως απέναντι σε αυτές τις ομάδες θα διεκδικήσει του χρόνου το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και για να το κάνει αυτό οφείλει να «κλείσει» την ψαλίδα ανάμεσα στον ίδιο και σε αυτές. Αν όλα εξελιχθούν ορθά, ο Ράφα Μπενίτεθ θα κατέβει στα playoffs έχοντας στη διάθεση του όλους τους ποδοσφαιριστές του ρόστερ (περιμένει Ντέσερς, Πάλμερ Μπράουν και Κώτσιρα), δίνοντας πια μια τελευταία ευκαιρία σε κάποιους πριν αρχίσει να καταλήγει στον κορμό που θα διατηρήσει ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Πριν φτάσουμε όμως σε όλα αυτά, προέχει ένα παιχνίδι μεγαλύτερο από όλα τα άλλα την τελευταία δεκαετία. Ο «τελικός» με την Ρεάλ Μπέτις...