Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός 0-0: Ισόπαλο το «τριφύλλι» με το μυαλό του στη Μπέτις

«Άσφαιρος» ο Παναθηναϊκός με το μυαλό του στη ρεβάνς της Σεβίλλης με την Μπέτις. Το «τριφύλλι» έμεινε στο μηδέν απέναντι στον μαχητικό Παναιτωλικό (0-0) στην 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε εκτεταμένο ροτέισον σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, κράτησε ανενεργούς τους περισσότερους παίκτες που θα χρησιμοποιήσει στον επαναληπτικό της Ισπανίας και «πέταξε» δύο βαθμούς σπαταλώντας σημαντικές ευκαιρίες με μεγαλύτερη αυτή του Βιλένα στο 80'.

Το ματς

Στη συμπλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου ο Παναθηναϊκός απείλησε πρώτη φορά την εστία του Κουτσερένκο. Ο Παντελίδης επιχείρησε ένα δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ο Ουκρανός τερματοφύλακας έκανε την επέμβαση και στην επαναφορά η τελική του Αντίνο κόντραρε στα σώματα.

Ο Παναιτωλικός έφτιαξε τις δικές του προϋποθέσεις στο 27' με τον Μπουχαλάκη να βρίσκει τον Ματσάν στην πλάτη του Παντελίδη, ο Ρουμάνος έκανε το γύρισμα στον Ρόσα που πλάσαρε πάνω στο σώμα του Ερνάντεθ. Ο Ματσάν δημιούργησε μια ακόμη τελική για τον Αγκίρε, που από δύσκολη γωνία σημάδεψε την εξωτερική πλευρά των διχτύων. Στο 45' ο Ματσάν απέφυγε τον Σισοκό, έκανε ένα τεχνικό πλασέ που πέρασε ελάχιστα άουτ.

Δυνατά άρχισε το δεύτερο μέρος ο Παναθηναϊκός. Ο Αντίνο σημάδεψε στο δέυτερο δοκάρι τον Παντελίδη, αυτός με κεφαλιά προσπάθησε να στρώσει στον Σφιντέρσκι την μπάλα και η άμυνα των φιλοξενούμενων απομάκρυνε. Στο 51' ο Ματσάν πάτησε περιοχή, έστρωσε άψογα στον Εστέμπαν που υποχρέωσε τον Κότσαρη σε μια δύσκολη επέμβαση.

Η είσοδος του Τσιριβέγια έκανε πιο επιθετικό το «τριφύλλι», με τον Ισπανό αμέσως να δίνει πράγματα στην ομάδα του. Από συνεργασία του με τον Ζαρουρί στην περιοχή ο Μαροκινός έστρωσε στον Γιάγκουσιτς, αυτός όμως δεν κατάφερε να σημαδέψει εστία. Τρία λεπτά αργότερα ο Σφιντέρσκι απείλησε με κεφαλιά έπειτα από νέα καλή σέντρα του Ζαρουρί, ο Κουτσερένκο απέκρουσε εντυπωσιακά σε κόρνερ.

Στο 80' ο Παναθηναϊκός έχασε την ευκαιρία του αγώνα. Ο Τσιριβέγια έστρωσε υποδειγματικά στον Βιλένα, αυτός πλάσαρε ανενόχλητος και ο Κουτσερένκο κατάφερε να κρατήσει ανέπαφη την εστία του. Στις καθυστερήσεις ο Μίχαλακ παραλίγο να «κλέψει» τους τρεις βαθμούς, ο Κότσαρης όμως σε διπλό χρόνο επενέβη και κράτησε το 0-0 μέχρι το τελικό σφύριγμα.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Ερνάντεθ, Κάτρης, Τουμπά, Σισοκό, Αντίνο (Τσιριβέγια 63'), Παντελίδης (Γιάγκουσιτς 63'), Κοντούρης (Βιλένα 77'), Ζαρουρί, Τζούριτσιτς (Σιώπης 77'), Σβιντέρσκι (Πάντοβιτς 81')

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Μαυρίας, Γκράναθ, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μπουχαλάκης, Εστέμπαν (Μπρέγκου 79'), Λομπάτο (Άλεξιτς 72'), Ματσάν (Μίχαλακ 90+1'), Ρόσα (Σατσιάς 78'), Αγκίρε (Γκαρσία 72')