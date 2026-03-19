Η ώρα και το κανάλι του Μπέτις - Παναθηναϊκός για το Europa League

Ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης έπειτα από 16 χρόνια και το βράδυ της Πέμπτης (19/03) θα διεκδικήσει την πρόκρισή του στα προημιτελικά του Europa League.

Το εμπόδιο της Μπέτις είναι υψηλό, όμως οι ποδοσφαιριστές του Ράφα Μπενίτεθ με την επικράτησή τους (1-0) στο ΟΑΚΑ έδειξαν ότι μπορούν να βάλουν δύσκολα στη φιναλίστ του περσινού Conference League.



Η ρεβάνς Μπέτις - Παναθηναϊκός την Πέμπτη (19/03) για τους «16» του Europa League θα μεταδοθεί ζωντανά στις 22:00 τόσο από τον ΑΝΤ1, όσο και από το Cosmote Sport 4 HD.