UEFA Ranking: Παναθηναϊκός και ΑΕΚ κάνουν «άλμα» στη σχετική λίστα - Ποια είναι η θέση τους

Παναθηναϊκός και ΑΕΚ έχουν επιστρέψει για τα καλά στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και αυτό αποτυπώνεται στο ranking της UEFA. Οι δύο αθηναϊκές ομάδες έχουν επιστρέψει για τα καλά μετά από αρκετά χρόνια, με όχι και τόσο καλές πορείες στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός πλέον ανήκει στην 75η θέση, ενώ τρία χρόνια πριν βρέθηκε στη θέση 251. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στις συνεχόμενες παρουσίες των «πράσινων» στα ευρωπαϊκά σαλόνια που συνδιάζονται με νίκες και προκρίσεις. Πλέον η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στοχεύει στην 70η θέση και πάνω κάτι που μοιάζει πιθανό μετά την χθεσινή νίκη κόντρα στην Μπέτις.

Θυμίζουμε ότι το τριφύλλι» ξεκίνησε τη φετινή σεζόν στη θέση νούμερο 111, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στις «χρυσές» εποχές του άγγιξε και την κορυφαία δεκάδα του ranking.

Σε ποια θέση βρίσκεται η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ τώρα που αγωνίζεται στο Conference League και είναι κόντα στην πρόκρισή της στους «8», βρίσκεται στην 93η θέση.

Η σεζόν ξεκίνησε με την «Ένωση» να είναι στη θέση νούμερο 159 και πλέον να έχει κάνει άλμα 66 θέσεων. Βέβαια σε μια εβδομάδα η ομάδα του Νίκολιτς εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα τσεκάρει το εισιτήριο για τα προημητελικά και έχει την δυνατότητα να «ανέβει» πιο ψηλά στο ranking, ακόμα και στην 83η θέση.