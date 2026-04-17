Βαθμολογία UEFA: Από ποια θέση ξεκινάει η Ελλάδα την επόμενη σεζόν - Οι ανταγωνιστές της

Έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή η «ψυχωμένη» ΑΕΚ στην καυτή Allwyn Arena, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ένωση επικράτησε με 3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, το 3-0 της Ισπανίας όμως στέρησε από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του μια ιστορική πρόκριση στους «4».

Κάπως έτσι η Ελλάδα έχασε και την τελευταία της εκπρόσωπο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για την φετινή σεζόν. Παρά τον θετικό απολογισμό, η χώρα μας θα εκκινήσει την επόμενη σεζόν από την 12η θέση και όχι από την 11η στην οποία τερμάτισε. Ο λόγος είναι η εντυπωσιακή σεζόν της Πολωνίας, που συγκέντρωσε φέτος περισσότερους βαθμούς από όσους συγκέντρωσαν οι ελληνικές ομάδες.

Η υποχώρηση της χώρας μας οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι «σβήνει» από τον υπολογισμό η σεζόν 2021/22, στην οποία είχε συγκεντρώσει 8.000 βαθμούς — επίδοση ανώτερη από τις υπόλοιπες ανταγωνίστριες χώρες.

Την ίδια ώρα, Τουρκία και Τσεχία έχουν ήδη ενισχύσει τη συγκομιδή τους με μπόνους 1.200 βαθμών, χάρη στην απευθείας συμμετοχή του πρωταθλητή τους στη League Phase, κάτι που δεν ισχύει – μέχρι στιγμής – για Ελλάδα, Πολωνία και Δανία.

Παρά την πτώση, υπάρχει αισιοδοξία για το μέλλον, καθώς η Ελλάδα διατηρεί προοπτικές ακόμη και για επιστροφή στην πρώτη δεκάδα – ή και ψηλότερα – τη μεθεπόμενη σεζόν, εφόσον συνοδευτεί από ανάλογες ευρωπαϊκές πορείες.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια ανά θέση

7η-9η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 3ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Phase του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

11-12η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Tέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

13η-14η θέση

Πρωταθλητής: Playoffs Champions League (μονοπάτι πρωταθλητών)

Κυπελλούχος: 3ος προκριματικός Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Conference League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League

15η θέση