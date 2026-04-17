Ίσι Παλαθόν: Από την απόρριψη και την απογοήτευση, ήρωας μιας εργατικής συνοικίας που ονειρεύεται

Η Ράγιο πέρασε δύσκολα στη ρεβάνς της Αθήνας. Η ΑΕΚ έμεινε μέσα στη διεκδίκηση της πρόκρισης μέχρι το τέλος και έφτασε πολύ κοντά στο να αλλάξει το ζευγάρι με επική ανατροπή. Η ισορροπία του ματς έμεινε εύθραυστη μέχρι τη στιγμή που ο Ίσι Παλαθόν βρήκε το γκολ που έκρινε την πρόκριση και έστειλε τη Ράγιο στα ημιτελικά του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει το Στρασβούργο.

Από τη στιγμή που όλα έμοιαζαν να τελειώνουν πρόωρα

Η διαδρομή του δεν ξεκίνησε με τον τρόπο που συνήθως περιμένεις από έναν παίκτη που φτάνει σε αυτό το επίπεδο.



Στα 19 του, όπως έχει πει ο ίδιος, ένιωσε ότι «όλα καταρρέουν». Δεν κατάφερε να πείσει στις ακαδημίες της Ρεάλ Μαδρίτης, ούτε αργότερα της Βιγιαρεάλ και βρέθηκε ξαφνικά εκτός... χάρτη για τα δεδομένα που είχε μπροστά του ως νεαρός ποδοσφαιριστής.



Από εκεί και πέρα, η καριέρα του χτίστηκε από την αρχή, μέσα από την τρίτη κατηγορία της Ισπανίας. Χωρίς προβολή, χωρίς εγγυήσεις, με τη σταδιακή επιστροφή να έρχεται μέσα από συνεχόμενα παιχνίδια και εμπειρίες σε πιο σκληρό ποδόσφαιρο.

Βαγιέκας: Η γη της επαγγελίας

Όταν η Ράγιο Βαγιεκάνο τον απέκτησε το 2020, η ομάδα βρισκόταν στη Segunda División. Δεν υπήρχε τίποτα που να προδίδει ότι αυτή η συνεργασία θα εξελισσόταν σε κάτι που θα έφτανε μέχρι την La Liga και την Ευρώπη.



Ο Ίσι, όμως, βρήκε εκεί κάτι που του ταίριαξε. Δεν ήρθε ως παίκτης-πρωταγωνιστής, αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους πιο σταθερούς κρίκους της ομάδας. Στην πρώτη του σεζόν βοήθησε σημαντικά στην άνοδο στη La Liga και από τότε καθιερώθηκε ως βασικό κομμάτι του τρόπου παιχνιδιού της Ράγιο.



Στη θέση του επιτελικού μέσου/μεσοεπιθετικού, ο Ίσι Παλαθόν έγινε παίκτης που λειτουργεί ανάμεσα στις γραμμές και συνδέει το παιχνίδι της ομάδας. Δεν είναι ο παίκτης που θα ξεχωρίσει εύκολα σε μια στατιστική, αλλά αυτός που συχνά βρίσκεται μέσα στις φάσεις που χτίζονται πριν από τα γκολ.



Στη Ράγιο, αυτός ο ρόλος έχει ιδιαίτερη σημασία. Γιατί το σύνολο του Ινίγκο Πέρεθ βασίζεται περισσότερο στη συνοχή και στη λειτουργία του συνόλου, παρά σε ατομικές εξάρσεις.

Η νύχτα της Αθήνας, η μεγαλύτερη της καριέρας του

Στη ρεβάνς απέναντι στην ΑΕΚ, η Ράγιο χρειάστηκε να αντέξει. Το παιχνίδι είχε ένταση, ρυθμό και στιγμές που έδειχναν ότι η πρόκριση μπορούσε να αλλάξει χέρια.



Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ίσι Παλαθόν έκανε αυτό που έχει συνηθίσει να κάνει μέσα στην πορεία του στη Ράγιο, βρέθηκε στη σωστή στιγμή. Το γκολ του δεν έδωσε απλώς προβάδισμα στη Ράγιο στη σειρά. Έκρινε το ζευγάρι και την έστειλε στα ημιτελικά του Conference League. Αυτή την μεγάλη στιγμή για την ομάδα από την γειτονιά του Βαγιέκας έμελλε να την γράψει αυτός, το παιδί σύμβολο της ομάδας που αναγεννήθηκε από τις στάχτες του.



Στα 31 του, ο Ίσι Παλαθόν είναι ένας παίκτης με συγκεκριμένο ρόλο, μέσα σε μια ομάδα που τον εμπιστεύτηκε όταν ανέβαινε και συνεχίζει να τον στηρίζει τώρα που διεκδικεί ευρωπαϊκή διάκριση.



Η πορεία του δεν έχει το στοιχείο της απότομης εκτόξευσης. Έχει όμως συνέχεια. Και η στιγμή της Αθήνας, μέσα σε ένα δύσκολο και απαιτητικό παιχνίδι κόντρα στην ΑΕΚ, είναι άλλη μία απόδειξη αυτής της διαδρομής.