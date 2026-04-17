ΑΕΚ: Πόσα χρήματα εξασφάλισε από την πορεία της στο Conference League

Παρότι η ευρωπαϊκή πορεία της ΑΕΚ στο φετινό Conference League σταμάτησε στα προημιτελικά, η συνολική της παρουσία συνοδεύτηκε από σημαντικά οικονομικά οφέλη. Η Ένωση, ξεκινώντας από τον 2ο προκριματικό γύρο και φτάνοντας μέχρι την οκτάδα της διοργάνωσης, συγκέντρωσε συνολικά 10.732.000 ευρώ από τη φετινή ευρωπαϊκή της διαδρομή.



Πιο συγκεκριμένα, έβαλε στα ταμεία της 3.170.000 ευρώ για τη συμμετοχή στη League Phase, ενώ από τα προκριματικά εισέπραξε 530.000 ευρώ. Επιπλέον, 1.870.000 ευρώ προήλθαν από το Value Pillar. Από τα αγωνιστικά αποτελέσματα, η ΑΕΚ κέρδισε 400.000 ευρώ χάρη στις νίκες απέναντι σε Αμπερντίν, Φιορεντίνα, Σάμσουνσπορ και Κραϊόβα, καθώς και 133.000 ευρώ από την ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς.



Παράλληλα, προστέθηκαν ακόμη 400.000 ευρώ για την κατάταξη στις θέσεις 1-8 στη League Phase, 800.000 ευρώ για την πρόκριση στη φάση των «16», 950.000 ευρώ ως μπόνους κατάταξης για την 3η θέση και 1,3 εκατομμύρια ευρώ για την πρόκριση επί της Τσέλιε.