Ανάβαση Ριτσώνας: Ιστορικό ρεκόρ από τον «Super Mario» της ΑΕΚ

Η Ανάβαση Ριτσώνας είναι διαχρονικά το «ιερό δισκοπότηρο» του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, όμως αυτό που συνέβη το Σαββατοκύριακο δεν ήταν απλώς ένας αγώνας· ήταν μια επίδειξη απόλυτης κυριαρχίας. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο άνθρωπος που έχει συνδέσει το όνομά του με την ταχύτητα και την επιτυχία, απέδειξε γιατί θεωρείται ο «Super Mario» των ελληνικών αγώνων.

Με το πόδι «κολλημένο» στο γκάζι, ο πρωταθλητής της κατηγορίας Formula Saloon κατάφερε το ακατόρθωτο: Σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:58.80. Το νούμερο αυτό δεν είναι απλώς ένας χρόνος, αλλά ένα νέο, ιστορικό ρεκόρ για την Ριτσώνα, που καταρρίπτει τα προηγούμενα δικά του επιτεύγματα. Για χρόνια, ο Ηλιόπουλος «κυνηγούσε» το φράγμα του 2:00. Πριν από το ιστορικό 1:58.80, ο ίδιος κρατούσε τα σκήπτρα με χρόνους στην περιοχή του 2:00.67 (από το 2021) και παλαιότερα του 2:02.50. Αυτά τα ρεκόρ έμεναν για χρόνια «ακούνητα», καθώς οι περισσότεροι οδηγοί δυσκολεύονταν ακόμα και να πλησιάσουν το 2:04.

Κατεβαίνοντας στο 1:58, ο Ηλιόπoυλος έγινε ο πρώτος οδηγός στην ιστορία της συγκεκριμένης ανάβασης που «σπάει» το φράγμα των 120 δευτερολέπτων, ανεβάζοντας τον πήχη σε επίπεδα που φαντάζουν απλησίαστα για τον ανταγωνισμό.

Aυτή η οδηγική του επιτυχία έρχεται σε μια στιγμή που και ως πρόεδρος της ΑΕΚ λειτουργεί με την ίδια «full throttle» νοοτροπία. Όπως οδηγεί την «Ένωση» σε τροχιά τίτλου, έτσι και στις στροφές της Ριτσώνας κινείται με το ίδιο πάθος και την ίδια αποφασιστικότητα. Η ικανότητά του να διαχειρίζεται την πίεση, είτε στο τιμόνι ενός αγωνιστικού αυτοκινήτου 650 ίππων είτε στις απαιτήσεις ενός κορυφαίου αθλητικού συλλόγου, είναι το μυστικό της επιτυχίας του.

Πίσω από τον απόλυτο κυρίαρχο, τη μάχη έδωσαν ο Ευάγγελος Γεωργούλας και ο Πιτ Παρθένης, καταλαμβάνοντας τις επόμενες θέσεις, ενώ στις επιμέρους κατηγορίες ξεχώρισαν οι Γεώργιος Γιαννόπουλος (FSA2L), Γιώργος Κατσαρός (FSA) και Ευάγγελος Χαντζής (FST2).