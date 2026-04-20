«Έσπασαν» τα χρονόμετρα στην Ανάβαση Ριτσώνας

Οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες συνέβαλαν στην προσέλευση πλήθους θεατών, οι οποίοι κατέκλυσαν τις στροφές της διαδρομής και χειροκρότησαν θερμά τις προσπάθειες των 114 οδηγών που πήραν εκκίνηση. Το κοινό είχε την ευκαιρία να παρακολουθήσει πλούσιο θέαμα από όλους τους αγωνιζόμενους, βλέποντας να καταρρίπτεται διαδοχικά το ρεκόρ διαδρομής και στα δύο σκέλη του αγώνα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στη Formula Saloon ήταν ο Μάριος Ηλιόπουλος ο οποίος εντυπωσίασε για άλλη μια χρονιά με τις επιδόσεις του στην Ανάβαση Ριτσώνας. Ο οδηγός του Ford Fiesta κατέρριψε το ρεκόρ διαδρομής της Ανάβασης στο πρώτο ανέβασμα, πετυχαίνοντας χρόνο 1:58:80 και στη συνέχεια πίεσε ακόμη περισσότερο, σταματώντας τα χρονόμετρα στο δεύτερο σκέλος στο 1:58:04. Αυτή ήταν η τρίτη φετινή διαδοχική νίκη του Μάριου Ηλιόπουλου στη Formula Saloon, ο οποίος επικράτησε και στην FST.

Στην επιστροφή του στην Ανάβαση Ριτσώνας, ο Ευάγγελος Γεωργούλας με Mitsubishi Lancer Evo IX ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου στη Formula Saloon, αφήνοντας στην τρίτη θέση τον Πιτ Παρθένη με Mitsubishi Lancer Evo IX. Μια θέση πιο πίσω βρέθηκε ο Γεώργιος Γιαννόπουλος, ο οποίος με το Citroen Saxo επικράτησε στην FSA2L.

Όλα έδειχναν ότι ο Μηνάς Μπενής θα πετύχαινε μια εύκολη νίκη στην Ομάδα Α, έχοντας σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο και στα δύο σκέλη του αγώνα, μία ποινή 10 δευτερολέπτων τον έριξε τελικά στη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, οι αγωνοδίκες επέβαλαν την ποινή στον οδηγό του Skoda Fabia R5, καθώς το πλάτος των ελαστικών του αυτοκινήτου ήταν μεγαλύτερο από το επιτρεπόμενο βάσει κανονισμών. Η ίδια ποινή επιβλήθηκε, για τον ίδιο λόγο και στον Χρήστο Λάππα (Ford Fiesta R5), ο οποίος από τη δεύτερη θέση υποχώρησε στην τέταρτη. Έπειτα από αυτή την εξέλιξη, νικητής της Ομάδας Α και της κλάσης Α8 αναδείχθηκε ο Μιχάλης Ευθυμίου με Ford Escort WRC. Τα αποτελέσματα, ωστόσο, παραμένουν προσωρινά, καθώς οι δύο αγωνιζόμενοι προτίθενται να καταθέσουν έφεση κατά της απόφασης των αγωνοδικών.

Στην Ομάδα Α έως 2 Λίτρα, ο Βασίλης Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS) δεν απειλήθηκε σε κανένα σημείο του αγώνα από τους αντιπάλους του, κερδίζοντας με άνεση τη νίκη στην κατηγορία. Ο Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος κυριάρχησε απόλυτα τόσο στην Ομάδα Ν όσο και στη Ν έως 2 Λίτρα, οδηγώντας το Honda Civic Type-R. Ο 35χρονος οδηγός πέτυχε τον ταχύτερο χρόνο και στα δύο σκέλη της ανάβασης και πρόσθεσε ακόμη μία νίκη στο ενεργητικό του στην Ανάβαση Ριτσώνας, κερδίζοντας παράλληλα και την κλάση Ν3.

Στην Ομάδα Ε, τη νίκη κατέκτησε ο Ευάγγελος Τσιούρης με Renault Clio, ο οποίος δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα από τους αντιπάλους του. Ο Γιαννιώτης οδηγός ήταν ταχύτερος τόσο στην Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα όσο και στην κλάση Ε11, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία του καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα. Στη δεύτερη θέση της Ομάδας Ε τερμάτισε ο Γιώργος Κεχαγιάς με Ford Sierra RS Cosworth, ενώ ο Νικόλαος Αργυράκης, με Citroen Saxo, ολοκλήρωσε τον αγώνα στην τρίτη θέση της Ομάδας Ε, κατακτώντας παράλληλα τη δεύτερη θέση στην Ε έως 2 Λίτρα και την πρώτη στην κλάση Ε10.

Οδηγώντας αλάνθαστα το Ford Escort MKII, ο Ιωάννης Κάτσικας κέρδισε την κατηγορία των Ιστορικών. Ο Γιώργος Γαβριηλίδης με Ford Escort MKI ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, αφήνοντας μια θέση πιο πίσω τον 27χρονο Κλέων Τσέτη με Lada VFTS.

Το χειροκρότημα των θεατών απέσπασαν τα 15 αυτοκίνητα Drift που ανέβηκαν στη διαδρομή πλαγιολισθαίνοντας. Χωρίς να έχουν στόχο το χρονόμετρο, οι 15 οδηγοί πρόσφεραν πλούσιο θέαμα, κερδίζοντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Συνοπτικά τα αποτελέσματα των κατηγοριών και των κλάσεων

Ομάδα Α - Προσωρινά: Μιχάλης Ευθυμίου (Ford Escort)

Ομάδα Α έως 2 Λίτρα: Βασίλειος Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS)

Ομάδα Ν: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ομάδα Ν έως 2 Λίτρα: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ομάδα Ε: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Ομάδα Ε έως 2 Λίτρα: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Formula Saloon: Μάριος Ηλιόπουλος (Ford Fiesta)

Ιστορικά: Ιωάννης Κάτσικας (Ford Escort RS2000 MKII)

Α6: Βασίλειος Μπάτζανος (Citroen Saxo VTS)

Α7: Πανάγγελος Ρέκκας (Honda Civic Type R)

Α8-Προσωρινά: Μιχάλης Ευθυμίου (Ford Escort)

Ν2: Κωνσταντίνος Σάκκος (Peugeot 106 S16)

Ν3: Ιωάννης Χαραλαμπόπουλος (Honda Civic Type R EP3)

Ν4: Αναστάσιος Χατζηχρήστου (Mitsubishi Lancer Evo IX)

Ε10: Νικόλαος Αργυράκης (Citroen Saxo)

Ε11: Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio)

Ε12: Γεώργιος Κεχαγιάς (Ford Sierra)

FST: Μάριος Ηλιόπουλος (Ford Fiesta)

FST2: Ευάγγελος Χαντζής (Alfa Romeo 75)

FSA: Απόστολος Κούσης (Honda Civic Type R FN2)

FSA2L: Γεώργιος Γιαννόπουλος (Citroen Saxo)

Ιστορικά – Κλάση έως 2000 κ.εκ.: Ιωάννης Κάτσικας (Ford Escort RS2000 MKII)