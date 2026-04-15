Ανάβαση Ριτσώνας 2026 : Με 118 συμμετοχές η φετινή διοργάνωση

Ο αγώνας του 2026 αποτέλεσε και φέτος ισχυρό πόλο έλξης για τους οδηγούς, συγκεντρώνοντας τριψήφιο αριθμό συμμετοχών, προμηνύοντας έντονο ανταγωνισμό και πλούσιο θέαμα. Χιλιάδες θεατές αναμένεται να δώσουν για ακόμη μία χρονιά το «παρών», κατακλύζοντας κάθε σημείο κατά μήκος της διαδρομής, προκειμένου να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των αγωνιζόμενων.

Στο πλευρό των οργανωτών βρίσκονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων. Χορηγοί του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Υποστηρικτές είναι η Racing Star, η Clevermedia και η Prista Oil. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι 4Τροχοί και το 321Go.

Οι συμμετοχές

Στην κατηγορία Formula Saloon: Ο επικεφαλής της βαθμολογίας, Μάριος Ηλιόπουλος, επιστρέφει ορεξάτος στην Ανάβαση Ριτσώνας, με στόχο να καταρρίψει εκ νέου το ρεκόρ διαδρομής και να πετύχει το απόλυτο «3 στα 3» στο φετινό πρωτάθλημα με το “Seajets” Ford Fiesta. Απέναντί του, ο Πιτ Παρθένης με Mitsubishi Lancer Evo IX αναμένεται να διεκδικήσει τη νίκη στην κατηγορία, όντας ένας οδηγός που έχει ήδη γευτεί την επιτυχία στη Ριτσώνα, έχοντας επικρατήσει στον αγώνα του 2023. Ικανός να διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο της κατηγορίας εμφανίζεται ο Ευάγγελος Γεωργούλας με το μαύρο Mitsubishi Lancer Evo IX,

Στην FSA2L: Ο νικητής της κλάσης στην Ελασσόνα, Νικόλαος-Αλέξανδρος Σκαρλάτος με Citroën Saxo, θα επιδιώξει ακόμη μία νίκη με στόχο να «ανοίξει» τη διαφορά στη βαθμολογία της κατηγορίας. Αντίπαλός του, ο περσινός Κυπελλούχος Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος, Απόστολος Προδρομίδης με Peugeot 106, στοχεύει σε ένα θετικό αποτέλεσμα στην πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας.

Στην FST2: Τη νίκη της κλάσης θα διεκδικήσει ο περσινός θριαμβευτής Ευάγγελος Χαντζής με την εντυπωσιακή Alfa Romeo 75, ο οποίος στοχεύει παράλληλα και σε μια θέση στο βάθρο και στην κατηγορία Formula Saloon. Ανταγωνιστικός αναμένεται να είναι και ο Γιώργος Κακαλέτρης με Opel Astra G CC, ο οποίος είχε καταλάβει τη δεύτερη θέση στην περσινή διοργάνωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του νικητή της κλάσης στην πρεμιέρα του φετινού πρωταθλήματος, Λεωνίδα Λαΐνά, ο οποίος θα ζήσει για πρώτη φορά την εμπειρία της Ανάβασης Ριτσώνας πίσω από το τιμόνι ενός Seat Ibiza.

Ομάδα Α: Αμφίρροπες μάχες αναμένονται στην κατηγορία, με αρκετούς οδηγούς να εμφανίζονται ικανοί να διεκδικήσουν τη νίκη. Ο περσινός Πρωταθλητής, Μιχάλης Ευθυμίου μετρώντας τρεις νίκες στις τέσσερις τελευταίες διοργανώσεις του αγώνα, στοχεύει σε ακόμη μια επιτυχία στην Ανάβαση Ριτσώνας. Στη μάχη για την πρώτη θέση της Α αναμένεται να εμπλακεί ο επί σειρά ετών Πρωταθλητής της Ομάδας Ν, Χαλκιδαίος Μηνάς Μπενής, ο οποίος φέτος μεταπήδησε στην Ομάδα Α και θα αγωνιστεί με ένα Skoda Fabia R5. Τους 25 βαθμούς της πρωτιάς αναμένεται να διεκδικήσει και ο Γιαννιώτης Χρήστος Λάππας με Ford Fiesta R5, ενώ ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η επιστροφή του Γιώργου Κεχαγιά σε αγώνα ανάβασης έπειτα από έξι χρόνια απουσίας.

Με ενδιαφέρον αναμένεται η μάχη στην Ομάδα Ν: Με 29 οδηγούς να έχουν δηλώσει συμμετοχή. Ένα Mitsubishi Lancer ένατης γενιάς θα οδηγήσει ο Ταξιάρχης Ασημακόπουλος, με τον νικητή της κατηγορίας στην Ανάβαση Ελασσόνας, Αναστάσιο Χατζηχρήστου (Mitsubishi Lancer Evo IX) να θέλει να διπλασιάσει τις φετινές του επιτυχίες, εάν και γνωρίζει πως θα έχει δύσκολο έργο στη Ριτσώνα. Την έκπληξη θέλει να κάνει ο 22χρονος τοπικός Μάριος Βασιλείου που θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι ενός Mitsubishi Lancer Evo IX στην πρώτη του απόπειρα στην Ανάβαση Ριτσώνας. Με ίδιο αυτοκίνητο θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης Ντελίκος.

Στην Ομάδα Ε: Να διπλασιάσει τις φετινές του νίκες θα επιδιώξει ο Ευάγγελος Τσιούρης (Renault Clio RS), έχοντας να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, τον Νικόλαο Αργυράκη (Citroen Saxo), ο οποίος επικράτησε στην Ελασσόνα πριν από τρεις εβδομάδες. Παράλληλα, ο Λεωνίδας Τσαγγαράς στην πρώτη του φετινή εμφάνιση στο πρωτάθλημα θα οδηγήσει μία Opel Ascona 400 με στόχο τους 25 βαθμούς της νίκης. Μεταξύ των πρωταγωνιστών της κατηγορίας αναμένεται να είναι ο 26χρονος Γιώργος Κεχαγιάς, ο οποίος επιστρέφει στο μπάκετ ενός Ford Sierra μετά από σχεδόν ένα χρόνο απουσίας. Από τη Βόρεια Ελλάδα «κατεβαίνει» για να αγωνιστεί στη Μέκκα των Αναβάσεων ο Αχιλλέας Βέργος με ένα Opel Manta.

Formula Drift: Οι 15 οδηγοί της Formula Drift θα ξεσηκώσουν τα πλήθη, ανεβαίνοντας… με το πλάι τα 3.100 μέτρα της διαδρομής. Με κύριο στόχο το πλούσιο θέαμα και τις εντυπωσιακές πλαγιολισθήσεις, οι οδηγοί της κατηγορίας αναμένεται να βάλουν σε δεύτερη μοίρα τον χρόνο και να χαρίσουν μοναδικές στιγμές στους θεατές. Ο Εμμανουήλ Εγγλεζόπουλος θα βρεθεί πίσω από το τιμόνι μίας BMW 3 E36, ενώ με την κόκκινη Opel Ascona θα ανεβεί ντριφτάροντας ο Δημήτριος Δημητρίου. Πίσω από το τιμόνι μίας Nissan Silvia θα βρεθεί ο Παναγιώτης Εγγλεζόπουλος, ενώ ο Χαράλαμπος Δημητρίου θα οδηγήσει μία BMW 3 E30. Την πρώτη του εμφάνιση στην Ανάβαση Ριτσώνας θα κάνει ο Αντώνης Γεωργίου (BMW 3 E46), ενώ ο Νικόλαος Λαρδής θα οδηγήσει ένα Nissan S14 Silvia.

Το πρόγραμμα του αγώνα

Όσον αφορά το πρόγραμμα της Ανάβασης Ριτσώνας, ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.