Ανάβαση Ριτσώνας 2026: Στην τελική ευθεία

Πρόκειται για έναν από τους πιο εμβληματικούς αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων, με μακρά ιστορία και ξεχωριστή θέση στο αγωνιστικό καλεντάρι, αποτελώντας κάθε χρόνο πόλο έλξης για χιλιάδες φίλους των αγώνων που κατακλύζουν την μήκους 3,1 km διαδρομή της Ανάβασης.

Οι διοργανωτές βρίσκονται ήδη στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, με στόχο την άρτια και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί τον τρίτο γύρο του φετινού Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων.

Στο πλευρό των οργανωτών βρίσκονται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Δήμος Χαλκιδέων. Χορηγοί του αγώνα είναι το myKTEO (Όμιλος Επιχειρήσεων Μ.Γ. Θαλάσση) και η Seajets. Υποστηρικτές είναι η Racing Star, η Clevermedia και η Prista Oil. Χορηγοί επικοινωνίας είναι το STAR Κεντρικής Ελλάδας, οι 4Τροχοί και το 321Go.

Το πρόγραμμα

Ο Διοικητικός και Τεχνικός Έλεγχος θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17 Απριλίου, από τις 17:30 έως τις 20:30, στο myKTEO Χαλκίδας, καθώς και το Σάββατο 18 Απριλίου στον χώρο των πιτς, από τις 08:00 έως τις 09:30.

Οι χρονομετρημένες δοκιμές είναι προγραμματισμένες να ξεκινήσουν στις 10:30 το Σάββατο 18 Απριλίου, ενώ τα δύο σκέλη του αγώνα θα διεξαχθούν την Κυριακή 19 Απριλίου, με ώρα έναρξης επίσης στις 10:30. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δρόμος θα κλείνει για τους θεατές 90 λεπτά πριν από τη διέλευση του πρώτου αγωνιστικού αυτοκινήτου και τις δύο ημέρες, δηλαδή στις 09:00.

Η περίοδος δήλωσης συμμετοχής στην Ανάβαση Ριτσώνας ξεκινάει τη Δευτέρα 30 Μαρτίου και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 10 Απριλίου στις 23.59. Οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται αποκλειστικά μέσω του Συστήματος Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων (http://www.e-omae-epa.gr/).