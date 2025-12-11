Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων του 2026

Η νέα χρονιά φέρνει ξανά στο καλεντάρι την Ανάβαση Τσακώνας, η οποία επιστρέφει στο πρόγραμμα έπειτα από τετραετή απουσία, παίρνοντας τη θέση της Ανάβασης Ομαλού.

Πρώτος αγώνας του πρωταθλήματος θα είναι η Ανάβαση Πιτίτσας, η οποία είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η διοργάνωση που έριξε την αυλαία του θεσμού το 2025, η Ανάβαση Ελασσόνας, θα αποτελέσει τον δεύτερο πρωταθληματικό αγώνα και θα διεξαχθεί στις 28 και 29 Μαρτίου, ενώ η Ανάβαση Ριτσώνας θα πραγματοποιηθεί στις 18 και 19 Απριλίου.

Η Ανάβαση Κύμης διατηρεί τη θέση της και θα πραγματοποιηθεί στις 16 και 17 Μαΐου και η συνέχεια θα δοθεί στο Πήλιο στις 6 και 7 Ιουνίου με την Ανάβαση Πορταριάς.

Έπειτα από την καλοκαιρινή ανάπαυλα, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων θα συνεχιστεί με την Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, ενώ έναν μήνα αργότερα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η Ανάβαση Αχλαδόκαμπου. Η Ανάβαση Τσακώνας θα αποτελέσει τον όγδοο και τελευταίο γύρο του θεσμού και θα διεξαχθεί στις 14 και 15 Νοεμβρίου.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αναβάσεων του 2026 απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

• Ανάβαση Πιτίτσας (7-8 Μαρτίου)

• Ανάβαση Ελασσόνας (28-29 Μαρτίου)

• Ανάβαση Ριτσώνας (18-19 Απριλίου)

• Ανάβαση Κύμης (16-17 Μαΐου)

• Ανάβαση Πορταριάς (6-7 Ιουνίου)

• Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας (19-20 Σεπτεμβρίου)

• Ανάβαση Αχλαδόκαμπου (17-18 Οκτωβρίου)

• Ανάβαση Τσακώνας (14-15 Νοεμβρίου)