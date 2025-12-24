Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα των Κυπέλλων Αναβάσεων του 2026

Το 2026 έχουν θεσπιστεί τρία κύπελλα Αναβάσεων και συγκεκριμένα το Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος, το Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος και το Κύπελλο Αναβάσεων Κρήτης.

Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος του 2026 απαρτίζεται από πέντε αγώνες, με την αυλαία του θεσμού να ανοίγει το διήμερο 4-5 Απριλίου. Η Ανάβαση Ζαγκλιβερίου θα αποτελέσει τον πρώτο γύρο, με την Ανάβαση Πηλίου να ακολουθεί στις 9 και 10 Μαΐου. Στις 20 και 21 Ιουνίου, θα πραγματοποιηθεί η Ανάβαση Κορύλοβου, ενώ θα ακολουθήσει η Ανάβαση Καλεντζίου Ιωαννίνων στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου. Η Ανάβαση Βελβεντού θα διεξαχθεί στις 10 και 11 Οκτωβρίου και θα αποτελέσει τον τελευταίο αγώνα του Κυπέλλου Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος για το 2026.

Φωτογραφίες: Racingpress Γιώργος Δέδες

Εν συντομία, ο θεσμός περιλαμβάνει τους εξής αγώνες:

• Ανάβαση Ζαγκλιβερίου (4-5 Απριλίου)

• Ανάβαση Πηλίου (9-10 Μαΐου)

• Ανάβαση Κορύλοβου (20-21 Ιουνίου)

• Ανάβαση Καλεντζίου Ιωαννίνων (5-6 Σεπτεμβρίου)

• Ανάβαση Βελβεντού (10-11 Οκτωβρίου)

Κύπελλο Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος

Εναρκτήριος γύρος του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος είναι η Ανάβαση Πιτίτσας, ένας αγώνας που προσμετράει παράλληλα και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Αναβάσεων και θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η συνέχεια περιλαμβάνει την Ανάβαση Ξυλοκάστρου που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Ιουνίου, με την Ανάβαση Δημητσάνας να είναι προγραμματισμένη για τις 18 και 19 Ιουλίου. Η Ανάβαση Αγρινίου θα διεξαχθεί στις 3 και 4 Οκτωβρίου και θα αποτελέσει τον τέταρτο και τελευταίο γύρο του Κυπέλλου.

Φωτογραφίες: Racingpress Γιώργος Δέδες

Συνοπτικά, το πρόγραμμα του Κυπέλλου Αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος του 2026 διαμορφώνεται ως εξής:

• Ανάβαση Πιτίτσας (7-8 Μαρτίου)

• Ανάβαση Ξυλοκάστρου (20-21 Ιουνίου)

• Ανάβαση Δημητσάνας (18-19 Ιουλίου)

• Ανάβαση Αγρινίου (3-4 Οκτωβρίου)

Κύπελλο Αναβάσεων Κρήτης

Το Ρέθυμνο θα φιλοξενήσει την πρεμιέρα του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης, με την ομώνυμη ανάβαση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου. Η Ανάβαση Βραχασίου είναι προγραμματισμένη για τις 16 και 17 Μαΐου και θα αποτελέσει τον δεύτερο γύρο του θεσμού.

Η Ανάβαση Ομαλού θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Νοεμβρίου και θα είναι ο τελευταίος αγώνας του Κυπέλλου Αναβάσεων Κρήτης του 2026.

Συνοπτικά, ο θεσμός απαρτίζεται από τους εξής αγώνες:

• Ανάβαση Ρεθύμνου (7-8 Μαρτίου)

• Ανάβαση Βραχασίου (16-17 Μαΐου)

• Ανάβαση Ομαλού (7-8 Νοεμβρίου)