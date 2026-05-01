Προημιτελικά Conference League: Επίδειξη δύναμης από την Κρίσταλ Πάλας - Οριακή η νίκη της Ράγιο
Δείτε τα αποτελέσματα των δύο πρώτων αγώνων των προημιτελικών του Conference League.
Τα δύο πρώτα ζευγάρια των ημιτελικών του Conference League ολοκλήρωσαν το πρώτο μέρος με γκολ, φάσεις και απέδειξαν πως όλα θα κριθούν στο δεύτερο σκέλος της φάσης των 8.
Σακτάρ Ντόνετσκ - Κρίσταλ Πάλας 1-3
Το σκορ άνοιξε από πολύ νωρίς για τους Άγγλους, οι οποίοι 21 δευτερόλεπτα μετά την έναρξη του αγώνα άνοιξαν το σκορ με το πλασέ του Σαρ από την ασίστ του Ματέτα. Η ισοφάριση από τους Ουκρανούς ήρθε στο 47' από κόρνερ μετά την προβολή του Οσερέτκο που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Χέντερσον. Ωστόσο, η Κρίσταλ Πάλας συνέχισε την πίεση και τις συνεχείς επιθέσεις και παρόλο που Ρίζνικ κατέβασε «ρολά» σε αρκετές φάσεις, κατάφερε να διευρύνει το σκόρ σε 2-1 με τον Καμάντα. Το τελικό 1-3 πραγματοποιήθηκε από τον Λάρσεν στο 84', δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στην Κρίσταλ Πάλας προβάδισμα πρόκρισης για τον δεύτερο αγώνα.
Ράγιο Βαγιεκάνο - Στρασβούργο 1-0
Το πρώτο ημίχρονο έληξε χωρίς γκολ, αλλά οι ομάδες δεν σταμάτησαν να «οργώνουν» το γήπεδο. Δεν εκμεταλλεύτηκαν τις ευκαιρίες που είχαν κι έτσι πήγαν στα αποδυτήρια με σκορ 0-0. Το πρώτο γκολ ήρθε για χάρη των Ισπανών στο 54' μετά από μία γλυκιά εκτέλεση κόρνερ από τον Παλαθόν, που βρήκε ακριβώς το κεφάλι του Αλεμάο για το 1-0. Μετά το γκολ οι Γάλλοι φάνηκε να τα χάνουν και να μην μπορούν να αλλάξουν τον ρυθμό του παιχνιδιού προς όφελός τους. Έτσι, η Ράγιο Βαγιεκάνο θα ταξιδέψει στην Γαλλία με ένα γκολ να διαχωρίζει τις δύο ομάδες από τα ημιτελικά του Conference League.
Ημερομηνίες δεύτερου σκέλους της ημιτελικής φάσης
Κρίσταλ Πάλας - Σακτάρ Ντόνετσκ: Πέμπτη 07/05 στις 22:00
Στρασβούργο - Ράγιο Βαγιεκάνο: Πέμπτη 07/05 στις 22:00