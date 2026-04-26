Ο «ευρωπαίος» ΟΦΗ: Τα εξασφαλισμένα έσοδα από την συμμετοχή σε League Phase

Ιστορική στιγμή για τον ΟΦΗ, που εξασφάλισε ευρωπαϊκή παρουσία και μαζί ένα σημαντικό οικονομικό boost ενόψει της νέας σεζόν.

Η συμμετοχή στη League Phase του Conference League εγγυάται έσοδα περίπου 3,2 εκατ. ευρώ, ενώ προστίθενται ακόμη 175.000 ευρώ από τα playoffs. Σημαντικό ρόλο παίζει και το λεγόμενο value pillar, που σχετίζεται με τηλεοπτικά δικαιώματα και εμπορική αξία, ανεβάζοντας περαιτέρω τα συνολικά έσοδα.

Το ταβάνι, ωστόσο, ανεβαίνει ακόμη περισσότερο αν οι Κρητικοί κάνουν την υπέρβαση. Σε περίπτωση πρόκρισης στη League Phase του Europa League, τα εγγυημένα έσοδα αγγίζουν τα 4,5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα επιπλέον μπόνους.

Μόνο η συμμετοχή φέρνει πάνω από 4,3 εκατ. ευρώ, ενώ κάθε νίκη αποφέρει 450.000 ευρώ και κάθε ισοπαλία 150.000. Τα ποσά αυξάνονται θεαματικά όσο προχωρά μια ομάδα στη διοργάνωση, με τα μπόνους να φτάνουν έως και τα 6 εκατ. ευρώ για την κατάκτηση του τροπαίου.

Αντίστοιχα, στο Conference, το πριμ συμμετοχής ξεκινά από τα 3,17 εκατ. ευρώ, με 400.000 ευρώ για κάθε νίκη και έως 3 εκατ. ευρώ για τον νικητή της διοργάνωσης.