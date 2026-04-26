Το «έζησε» ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΟΦΗ - Το ζεϊμπέκικο στο αεροδρόμιο με το Κύπελλο στο χέρι

Μια νύχτα βγαλμένη από όνειρο έζησαν οι φίλοι του ΟΦΗ, με τους Κρητικούς να γράφουν ιστορία στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας απέναντι στον ΠΑΟΚ (3-2) στην παράταση, έπειτα από 39 χρόνια.

Το πάρτι ξεκίνησε αμέσως μετά τον τελικό, ακόμη και πριν την αναχώρηση της αποστολής από το αεροδρόμιο του Βόλου. Ο Ταξιάρχης Φούντας έδωσε τον ρυθμό ως… DJ, με τη σκυτάλη να περνά στον ισχυρό άνδρα της ομάδας.

Ο ιδιοκτήτης της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, Μιχάλης Μπούσης έκλεψε την παράσταση, χορεύοντας ζεϊμπέκικο με το τρόπαιο στα χέρια, υπό τους ήχους του «Νύχτα ξελογιάστρα» του Βασίλη Καρρά, την ώρα που οι παίκτες τον αποθέωναν. Στο πλευρό του βρέθηκε και ο Δημήτρης Μπούσης, ο οποίος συμμετείχε στο γλέντι, με τους πανηγυρισμούς να κρατούν μέχρι την επιστροφή της ομάδας στην Κρήτη.

