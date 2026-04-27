Τρομερές εικόνες: Το Ηράκλειο «γκρέμισε» τα τείχη του για τους θριαμβευτές του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ έγραψε ιστορία και κατέκτησε το δεύτερο κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του στο Πανθεσσαλικό και όπως ήταν φυσιολογικό το Ηράκλειο... πήρε «φωτιά».

Το απόγευμα της Δευτέρας (27/4) οι θριαμβευτές του Χρήστου Κόντη επιβιβάστηκαν στο εορταστικό λεωφορείο και έκαναν το γνωστό σε τέτοιες περιπτώσεις, «trophy parade», ξεκινώντας από το Γεντί Κουλέ για να καταλήξουν στο κέντρο της πόλης και να γιορτάσουν με τον κόσμο τους την σπουδαία αυτή επιτυχίες και την κούπα που κατέκτησαν.

Μάλιστα ο ΟΦΗ μέσω επίσημης ανακοίνωσής του προέτρεψε τους κατοίκους του Ηρακλείου και φιλάθλους της ομάδας να βγουν στα μπαλκόνια, να κατέβουν στους δρόμους, να φωνάξουν, να τραγουδήσουν και να το ζήσουν καθώς αυτές οι στιγμές είναι οι στιγμές όλων των Ηρακλειωτών.

