Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για τη σεζόν 2026/27 μετά τον θρίαμβο του ΟΦΗ

Η νέα ευρωπαϊκή σεζόν 2026/27 για τις ελληνικές ομάδες παίρνει ήδη μορφή μετά την ολοκλήρωση του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου ο ΟΦΗ κατέκτησε τον τίτλο απέναντι στον ΠΑΟΚ σε έναν συναρπαστικό τελικό που έκρινε και την κατανομή των εισιτηρίων.



Η Ελλάδα δεν κατάφερε να ανέβει στην πρώτη δεκάδα της κατάταξης της UEFA, παραμένοντας στην 11η θέση, γεγονός που σημαίνει πως δεν αλλάζει το μοντέλο συμμετοχής των ομάδων στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις σε σχέση με την περασμένη χρονιά.



Συνολικά πέντε ομάδες θα εκπροσωπήσουν τη χώρα στην Ευρώπη: ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ, με τις θέσεις τους στη Stoiximan Super League να καθορίζουν και το μονοπάτι τους.



Ο πρωταθλητής εξασφαλίζει θέση στα playoffs του Champions League μέσω του δρόμου των πρωταθλητών, ο δεύτερος ξεκινά από τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League στο μονοπάτι των μη πρωταθλητών.



Ο κυπελλούχος ΟΦΗ παίρνει εισιτήριο για τα playoffs του Europa League, ενώ ο τρίτος της βαθμολογίας συμμετέχει στον 2ο προκριματικό γύρο της ίδιας διοργάνωσης.



Τέλος, η τέταρτη ομάδα οδηγείται στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League, ολοκληρώνοντας έτσι την ευρωπαϊκή εκπροσώπηση της Ελλάδας για τη νέα σεζόν.

Τα ευρωπαϊκά εισιτήρια της Ελλάδας για τη σεζόν 2026-27