Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων των Play Out της Stoiximan Super League

Φουλ δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (26/04), με τα playouts της Stoiximan Super League να βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Για την 4η αγωνιστική των playouts, το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 με το Κηφισιά – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1 HD). Στις 18:00 ακολουθεί το Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR (Novasports 2 HD), ενώ στις 20:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (Cosmote Sport 1 HD).

Στην Αγγλία, το FA Cup προσφέρει έντονο ενδιαφέρον, με την Τσέλσι να αντιμετωπίζει τη Λιντς στις 17:00 για τα ημιτελικά, με φόντο τον τελικό απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Μετάδοση από το Cosmote Sport 3.

Στη Serie A ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Μίλαν και Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ στη Bundesliga, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Φράιμπουργκ στις 18:30 (NovaSports 3).