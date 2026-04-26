Οι ώρες και τα κανάλια των αναμετρήσεων των Play Out της Stoiximan Super League
Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της 4ης αγωνιστικής των Play Out της Super League, για την παραμονή στην 1η κατηγορία του πρωταθλήματος.
Φουλ δράση περιλαμβάνει το πρόγραμμα της Κυριακής (26/04), με τα playouts της Stoiximan Super League να βρίσκονται στο προσκήνιο, αλλά και σπουδαίες αναμετρήσεις στα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.
Για την 4η αγωνιστική των playouts, το πρόγραμμα ανοίγει στις 16:00 με το Κηφισιά – Παναιτωλικός (Cosmote Sport 1 HD). Στις 18:00 ακολουθεί το Ατρόμητος – Αστέρας AKTOR (Novasports 2 HD), ενώ στις 20:00 η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Πανσερραϊκό (Cosmote Sport 1 HD).
Στην Αγγλία, το FA Cup προσφέρει έντονο ενδιαφέρον, με την Τσέλσι να αντιμετωπίζει τη Λιντς στις 17:00 για τα ημιτελικά, με φόντο τον τελικό απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι. Μετάδοση από το Cosmote Sport 3.
Στη Serie A ξεχωρίζει το μεγάλο ντέρμπι μεταξύ Μίλαν και Γιουβέντους (21:45, Cosmote Sport 2), ενώ στη Bundesliga, η Ντόρτμουντ υποδέχεται τη Φράιμπουργκ στις 18:30 (NovaSports 3).