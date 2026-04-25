Η συγκλονιστική αγκαλιά του Νους με την μητέρα του που... σκαρφάλωσε στα κάγκελα

Ο ΟΦΗ έκανε την ολική ανατροπή απέναντι στον ΠΑΟΚ με τον Τιάγκο Νους να βάζει ένα καταπληκτικό γκολ στο 50ο λεπτό και να βάζει... φωτιά στο Πανθεσσαλικό.

Οι πανηγυρισμοί ήταν έξαλλοι ανάμεσα στους παίκτες και τους φιλάθλους, με τον Αργεντίνο σκόρερ να πηδά στα κάγκελα για να πανηγυρίσει με την οικογένειά του. Μάλιστα η μητέρα του χάρισε ένα τρομερό σκηνικό που θα μείνει από αυτόν τον τελικό, καθώς πήδηξε σαν να τον γιό της και αυτή στα κάγκελα για να έρθει κοντά στον σκόρερ του ΟΦΗ και βουρκωμένοι οι δυο τους μαζί με τον αδερφό του το χάρηκαν με την ψυχή τους.

Ο Νους με την μητέρα του στα κάγκελα / Eurokinissi

Ο ποδοσφαιριστής του ΟΦΗ φαίνεται πως έχει πολύ καλές σχέσεις με την οικογένειά του και συγκεκριμένα με την μητέρα του, καθώς έχει αρκετές φωτογραφίες μαζί της και στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Νους με την μητέρα του / Instagram: thiagonuss