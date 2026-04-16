ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε την επική ανατροπή η Ένωση με τον Ζίνι, αλλά δεν τα κατάφερε
Με τον Ζίνι να κάνει... άνω-κάτω την άμυνα της Ράγιο η ΑΕΚ έφτασε κοντά στην ανατροπή, ένα γκολ του Ίσι όμως στέρησε την πρόκριση στους «4».
Έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή η «ψυχωμένη» ΑΕΚ στην καυτή Allwyn Arena, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ένωση επικράτησε με 3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, το 3-0 της Ισπανίας όμως στέρησε από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του μια ιστορική πρόκριση στους «4».
Μεγάλος πρωταγωνιστής των «κιτρινόμαυρων» ήταν ο Ζίνι, που με δύο γκολ και συνολικά γεμάτη εμφάνιση ταλαιπώρησε αφάνταστα την ισπανική άμυνα. Συγκλονιστική εμφάνιση του Πινέδα, σκόραρε ο Μαρίν, καλή εμφάνιση και από τον Κοϊτά.
Συνολικά καλή εμφάνιση έκαναν άπαντες στην ΑΕΚ, ένα γκολ του Ίσι Παλαθόν λίγα λεπτά μετά το 3-0 της Ένωσης ήταν εν τέλει αυτό που έκρινε την πρόκριση.
Η εξέλιξη του αγώνα
Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ήταν για την Ράγιο. Ο Παλαθόν έκανε ένα μακρινό σουτ, ο Στρακόσα αν και φάνηκε να ελέγχει έκανε ασταθή επέμβαση και έστρωσε την μπάλα στον Ράτσιου, που δεν βρήκε στόχο με εξουδετερωμένο τον κίπερ της ΑΕΚ.
Η Ένωση κατάφερε να πετύχει τον στόχο της στο 13', βρίσκοντας δίχτυα από νωρίς!Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη προς την περιοχή ένα πλάγιο, ο Ζίνι έβγαλε εκτός φάσης με το σώμα τον Σις και με ένα εξαιρετικό σουτ με το αριστερό έδωσε στην ομάδα του ένα γρήγορο γκολ που τόσο ήθελε.
Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να απειλούν και στο 35' ανταμείφθηκαν, αφού κέρδισαν πέναλτι με τον Κοϊτά που ανατράπηκε από τον Ράτσιου. Ένας άλλος Ρουμάνος, ο Μαρίν, ανέλαβε την εκτέλεση και ένα λεπτό αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ. Στο 45' η Ένωση άγγιξε το 3-0, όταν ο Μαρίν έκανε ένα απίθανο σουτ από μακριά με ανάποδα φάλτσα υποχρεώνοντας τον Μπατάγια να διώξει δύσκολα σε κόρνερ.
Με... σπασμένα τα φρένα μπήκε στο 2ο ημίχρονο η ΑΕΚ και δεν άργησε να δικαιωθεί. Στο 51ο λεπτό έπειτα από μια ακόμα καλή σέντρα, αυτή τη φορά του Κουτέσα, ο Ζίνι «πέταξε» στον αέρα και με μια άπιαστη κεφαλιά έδωσε σκορ παράτασης στην ομάδα του.
Η Ράγιο κατάφερε να μειώσει 9' αργότερα στην πρώτη στιγμή που βρήκε χώρο στον άξονα. Ο Ντίαθ κουβάλησε την μπάλα, έπαιξε κάθετα για τον Παλαθόν που πάτησε περιοχή και πλάσαρε ιδανικά τον Στρακόσα. Στο 66' η Ένωση έχασε μοναδική ευκαιρία να φέρει ξανά σε ισορροπία την σειρά, όταν από την επιμονή του Ρότα και το γύρισμα του στον Ζίνι ο Ανγκολέζος πλάσαρε, χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα για τρίτη φορά.
Η Ράγιο στο 80' απείλησε με ένα μακρινό σουτ του Λεζέν, ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε την μπάλα με υπερένταση. Στα τελευταία λεπτά η Ένωση πίεσε, έψαξε μέσω Ελίασον κάποιο καλό γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή, δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για να στείλει στην παράταση το παιχνίδι.
ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (Περέιρα 85'), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα (Ελίασον 71'), Ζίνι (Γκατσίνοβιτς 77'), Βάργκα
Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε (Ντίαθ 55'), Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (Βαλεντίν 55'), Παλαθόν (Μεντί 80'), Γκαρθία (Πάτσα 27'), Ακχομάχ (Αλεμάο 46'), Ντε Φρούτος.