ΑΕΚ - Ράγιο Βαγιεκάνο 3-1: Άγγιξε την επική ανατροπή η Ένωση με τον Ζίνι, αλλά δεν τα κατάφερε

Έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή η «ψυχωμένη» ΑΕΚ στην καυτή Allwyn Arena, αλλά δεν τα κατάφερε. Η Ένωση επικράτησε με 3-1 της Ράγιο Βαγιεκάνο στη ρεβάνς των προημιτελικών του Conference League, το 3-0 της Ισπανίας όμως στέρησε από τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του μια ιστορική πρόκριση στους «4».

Μεγάλος πρωταγωνιστής των «κιτρινόμαυρων» ήταν ο Ζίνι, που με δύο γκολ και συνολικά γεμάτη εμφάνιση ταλαιπώρησε αφάνταστα την ισπανική άμυνα. Συγκλονιστική εμφάνιση του Πινέδα, σκόραρε ο Μαρίν, καλή εμφάνιση και από τον Κοϊτά.

Συνολικά καλή εμφάνιση έκαναν άπαντες στην ΑΕΚ, ένα γκολ του Ίσι Παλαθόν λίγα λεπτά μετά το 3-0 της Ένωσης ήταν εν τέλει αυτό που έκρινε την πρόκριση.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα ήταν για την Ράγιο. Ο Παλαθόν έκανε ένα μακρινό σουτ, ο Στρακόσα αν και φάνηκε να ελέγχει έκανε ασταθή επέμβαση και έστρωσε την μπάλα στον Ράτσιου, που δεν βρήκε στόχο με εξουδετερωμένο τον κίπερ της ΑΕΚ.

Η Ένωση κατάφερε να πετύχει τον στόχο της στο 13', βρίσκοντας δίχτυα από νωρίς!Ο Πήλιος εκτέλεσε με δύναμη προς την περιοχή ένα πλάγιο, ο Ζίνι έβγαλε εκτός φάσης με το σώμα τον Σις και με ένα εξαιρετικό σουτ με το αριστερό έδωσε στην ομάδα του ένα γρήγορο γκολ που τόσο ήθελε.

Ο Ζίνι πανηγυρίζει το 1-0 της ΑΕΚ/InTime Sports

Οι παίκτες του Νίκολιτς συνέχισαν να απειλούν και στο 35' ανταμείφθηκαν, αφού κέρδισαν πέναλτι με τον Κοϊτά που ανατράπηκε από τον Ράτσιου. Ένας άλλος Ρουμάνος, ο Μαρίν, ανέλαβε την εκτέλεση και ένα λεπτό αργότερα διπλασίασε τα τέρματα της ΑΕΚ. Στο 45' η Ένωση άγγιξε το 3-0, όταν ο Μαρίν έκανε ένα απίθανο σουτ από μακριά με ανάποδα φάλτσα υποχρεώνοντας τον Μπατάγια να διώξει δύσκολα σε κόρνερ.

Με... σπασμένα τα φρένα μπήκε στο 2ο ημίχρονο η ΑΕΚ και δεν άργησε να δικαιωθεί. Στο 51ο λεπτό έπειτα από μια ακόμα καλή σέντρα, αυτή τη φορά του Κουτέσα, ο Ζίνι «πέταξε» στον αέρα και με μια άπιαστη κεφαλιά έδωσε σκορ παράτασης στην ομάδα του.

Η Ράγιο κατάφερε να μειώσει 9' αργότερα στην πρώτη στιγμή που βρήκε χώρο στον άξονα. Ο Ντίαθ κουβάλησε την μπάλα, έπαιξε κάθετα για τον Παλαθόν που πάτησε περιοχή και πλάσαρε ιδανικά τον Στρακόσα. Στο 66' η Ένωση έχασε μοναδική ευκαιρία να φέρει ξανά σε ισορροπία την σειρά, όταν από την επιμονή του Ρότα και το γύρισμα του στον Ζίνι ο Ανγκολέζος πλάσαρε, χωρίς να καταφέρει να βρει δίχτυα για τρίτη φορά.

Η Ράγιο στο 80' απείλησε με ένα μακρινό σουτ του Λεζέν, ο Στρακόσα ήταν σε ετοιμότητα και έδιωξε την μπάλα με υπερένταση. Στα τελευταία λεπτά η Ένωση πίεσε, έψαξε μέσω Ελίασον κάποιο καλό γέμισμα στην αντίπαλη περιοχή, δεν κατάφερε όμως να δημιουργήσει μια ακόμα μεγάλη ευκαιρία για να στείλει στην παράταση το παιχνίδι.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πήλιος (Περέιρα 85'), Μαρίν, Πινέδα, Κοϊτά, Κουτέσα (Ελίασον 71'), Ζίνι (Γκατσίνοβιτς 77'), Βάργκα

Ράγιο Βαγιεκάνο: Μπατάγια, Φελίπε (Ντίαθ 55'), Λεζέν, Τσαβαρία, Ράτσιου, Σις, Λόπεθ (Βαλεντίν 55'), Παλαθόν (Μεντί 80'), Γκαρθία (Πάτσα 27'), Ακχομάχ (Αλεμάο 46'), Ντε Φρούτος.