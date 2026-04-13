Η ΑΕΚ συμπληρώνει 102 χρόνια ζωής - Οι ευχές των ΠΑΕ και ΚΑΕ

Η ΑΕΚ συμπληρώνει 102 χρόνια ζωής. Η «Ένωση» ιδρύθηκε στις 13 Απριλίου του 1924 και οι ΠΑΕ και ΚΑΕ έστειλαν το δικό τους μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

Το ποδοσφαιρικό τμήμα γιορτάζει με ένα συγκινητικό γραφιστικό από μεγάλες μορφές του παρελθόντος που φόρεσαν την ασπρόμαυρη φανέλα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο τωρινός αρχηγός της, Πέτρος Μάνταλος.

Η ανάρτση της ΠΑΕ αναφέρει: «13 Απριλίου 1924 - 13 Απριλίου 2026. 102 χρόνια ΑΕΚ. 102 χρόνια τιμής και υπερηφάνειας».

Η ΚΑΕ από την άλλη, έστειλε το δικό της μήνυμα, υπερηφάνειας και συνέχισης της κληρονομιάς που άφησαν οι προγενέστεροι, αλλά και οι ιδρυτές της.