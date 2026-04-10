Η σκληρή ήττα που δεν άξιζε, η απουσία του Μαρίν και η ΑΕΚ που το έχει ξανακάνει

Η ΑΕΚ ηττήθηκε στο «Βαγιέκας» με 3-0 απο την Βαγιεκάνο για το πρώτο παιχνίδι των προημιτελικών του Conference League, σε ένα ματς που η έκταση του σκορ δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού. Η Ένωση έκανε πολλά λάθη και έχασε και ευκαιρίες που σε αυτό το επίπεδο και με αυτούς τους αντιπάλους δεν συγχωρούνται. Πλέον, οι ελπίδες για πρόκριση είναι ελάχιστες, όμως αν ο προπονητής της είναι σε καλή μέρα και με ένα γρήγορο γκολ στην έδρα της, ίσως μπορέσει να γράψει το δικό της θαύμα αντίστοιχο του 1977.

Eurokinissi

Ο απόλυτος αιφνιδιασμός και η απουσία του Μαρίν απο την ενδεκάδα

Χωρίς να θέλω να γίνω μετά Χριστόν προφήτης, απο την ώρα που βγήκε η ενδεκάδα και δεν υπήρχε ο Μαρίν μέσα κάτι με χάλαγε. Θεωρούσα και θεωρώ ότι, ο Νίκολιτς δεν θα έσπαγε εύκολα το βασικό του δίδυμο στα χαφ που είναι και η δύναμη της ομάδας του Σέρβου τεχνικού. Ίσως ο προπονητής της Ένωσης να μην υπολόγισε καλά την συνθήκη και να επηρεάστηκε απο το γεγονός ότι μια κίτρινη κάρτα μπορεί να στερούσε απο τον Μαρίν τον επαναληπτικό.

Πέρα απο αυτό, Η ΑΕΚ μπήκε νωθρά στο ματς και πριν καλά καλά καταλάβει που βρίσκεται δέχθηκε το πρώτο γκολ. Η άμυνα πιάστηκε στον ύπνο, ενώ ακόμη και ο Στρακόσα δεν μπόρεσε να κάνει κάτι για να αποσοβήσει το προβάδισμα της γηπεδούχου. Η Ένωση προσπάθησε να συνέλθει, έχασε τις ευκαιρίες για να απαντήσει στο γκολ της Ράγιο, αρχικά με Γιόβιτς και το δοκάρι του Βάργκα, αλλά και στην συνέχεια με τις δυο του Κοϊτά που αποδείχθηκε μοιραίος. Εφόσον δεν κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσια, δέχθηκε και δεύτερο γκολ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου απο λάθος του Πινέδα και κάπου εκεί ήξερες ότι πιο εύκολα μπορεί να γίνει 3-0 παρά 2-1, όσο καλή εικόνα και αν έδειχναν οι «κιτρινόμαυροι».

Eurokinissi

Η υπεροχή του δεύτερου ημιχρόνου και το θαύμα που ψάχνει στην Φιλαδέλφεια

Η ΑΕΚ μπήκε αποφασισμένη να συνεχίσει να έχει την πρωτοβουλία και να βρει ένα γκολ που θα την βάλει και πάλι στο παιχνίδι της πρόκρισης. Δυστυχώς για εκείνη δεν το κατάφερε γιατί πάρα την είσοδο τελικά του Μαρίν και την καλή εικόνα δεν είχε την σωστή τελική πάσα για να απειλήσει ουσιαστικά τους Ισπανούς, όπως το έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Αφού λοιπόν δεν ήρθε η μείωση του σκορ, η Βαγιεκάνο την τιμώρησε ξανά με 3ο τέρμα, έπειτα απο το πέναλτι που καταλόγισε ο διαιτητής σε χέρι του Φελίπε Ρέλβας.

Eurokinissi

Επίσης, η ΑΕΚ δεν πήρε για δεύτερο σερί ματς κάτι απο τους δυο φορ της, ενώ δεν της βγήκαν και οι αλλαγές των Ζίνι και Γκατσίνοβιτς. Από εκείνο το σημείο και έπειτα, το έργο προφανώς έχει γίνει πολύ δύσκολο και το κάνει ακόμα πιο δύσκολο η απουσία του Γιόβιτς στον επαναληπτικό απο την κορυφή της επίθεσης λόγω της κάρτας που δέχθηκε.

Ειδικά απο την στιγμή που η ΑΕΚ ψάχνει γκολ και μάλιστα τέσσερα, η ρεβάνς δεν θα είναι απλή υπόθεση, όμως το έχει ξανακάνει στην ευρωπαϊκή της πορεία και μπορεί να γράψει άλλη μια χρυσή σελίδα στην ιστορία της ανάλογη του έπους απέναντι στην ΚΠΡ. Και τότε 3-0 είχε στην πλάτη και τώρα το ίδιο, όμως χρειάζεται πρώτα η πίστη απο τους πρωταγωνιστές και στην συνέχεια η στήριξη του κόσμου όπως και χθες με χειροκρότημα και φωνή, πάρα την άδικη και βάρια ήττα.

Eurokinissi

Τέλος, σίγουρα κανείς δεν μπορεί να απαξιώνει μια ομάδα που φέτος έχει ξεπεράσει τα όρια της πολλές φόρες. Ότι έχει ελλείψεις σε κάποιες θέσεις έχει, όμως το καλοκαίρι είναι η τρίτη και τελευταία μεταγραφική περίοδος απο αυτές που ήθελαν οι Νίκολιτς και Ριμπάλτα για να τελειοποιήσουν το πλάνο τους. Μέχρι τότε όμως και με αυτή την ΑΕΚ των φετινών θαυμάτων δεν μπορείς και δεν θα είσαι ποτέ σίγουρος για το τι θα κάνει μέχρι και το τελευταίο λεπτό του επαναληπτικού της νέας Φιλαδέλφειας.